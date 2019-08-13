Появился тизер третьего сезона сериала «Корона» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix показал первый тизер грядущего, третьего сезона сериала «Корона» о Елизавете II и ее окружении. Премьера продолжения запланирована на 17 ноября 2019 года.

В третьем сезоне зрителей ждет обновление актерского состава. Роль королевы Елизаветы II исполнит оскароносная Оливия Колман, ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа Тобиас Мензин, а принцессы Маргарет — Хелена Бонэм Картер. Действие развернется в 1960-х годах, затронет становление эпохи The Beatles и расскажет о появлении в королевской семье Камиллы Паркер Боулз.

«Корона» — драматический телесериал, созданный Питером Морганом для Netflix. Шоу рассказывает историю британской королевской семьи. Премьера дебютного сезона состоялась 4 ноября 2016 года — тогда главные роли в байопике исполнили Клэр Фой, известный по роли Доктора Кто в одноименном сериале Мэтт Смит и Ванесса Кирби. В январе 2017 «Корона» удостоилась «Золотого глобуса» в категории «Лучший драматический сериал». Сериал продлен на третий и четвертый сезоны.

Напомним, в 2017 году Netflix анонсировал выход нового сериала о династии Романовых «Последние цари». В июле 2019 состоялась премьера — в Сети сразу же заметили исторические неточности и фактические ошибки — например, Мавзолей Ленина на Красной площади в 1905 году и соборная мечеть в Петербурге в 1894-ом. Телеканал HBO также занимается производством сериала «Екатерина Великая», главную роль в котором исполнила оскароносная актриса Хелен Миррен.