Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку»-2019
XXIX Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» объявил состав конкурсных программ. В 2019 году на отборочный тур было принято несколько тысяч заявок от режиссеров их 98 стран мира. В рамках фестиваля с 14 по 21 сентября в Петербурге покажут 69 лент — в том числе 30 российских и 8 мировых премьер. «Собака.ru» публикует полный список конкурсантов.
Полнометражные документальные фильмы
«Медовая страна», режиссер Любомир Стефанов, дебют
«Семья полуночников», режиссер Люк Лоренцен
«Зоряна Хоробрая», режиссер Элита Клявиня, международная премьера, дебют
«Ветер. Документальный триллер», режиссер Михал Белавски, российская премьера
«За морем», режиссер Сон Юн-а
«Грезы панка», режиссер Джимми Хендрикс, российская премьера
«Я счастлива», режиссер Настя Коркия, мировая премьера
«Парк «Лос Рейес», режиссер Беттина Перут
Короткометражные документальные фильмы
«Связанные», режиссер Александра Мачейчик, российская премьера, дебют
«Подстава» , режиссер Исмаэль Жофруа Шандути
«Ночью все кошки серы», режиссер Лассе Линдер, российская премьера, дебют
«Чаша наполняется», режиссер Дебора Эльгехольм, российская премьера
«Все включено», режиссер Корина Швингрубер Илич
«Это будет красиво», режиссер Джон Генри Тайсен, российская премьера
«Заперты в Городе тысячи гор», режиссер Давид Вербэк
«Общественный душ на улице Оберкампф в Париже», режиссер Жюли Конт, мировая премьера, дебют
«Брифинг», режиссер Филипп Джевецки, российская премьера, дебют
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«Он не может жить без космоса», режиссер Константин Бронзит
Короткометражные игровые фильмы
«Я собрал вещи и ушел», режиссер Мбабази Шарангабо, российская премьера
«Покладистая», режиссер Матье Салмон, российская премьера
«Не спи, будь готов», режиссер Фам Тхиен Ан, петербургская премьера
«Соль, перец по вкусу», режиссер Теймур Гаджиев
«Мария де Лос Эстерос», режиссер Эухенио Гомес Борреро, российская премьера
«Путешествие в Париж», режиссер Мария Полякова, дебют
«Позолота», режиссер Винсент Тиланус, дебют
«Пропавшая без вести», режиссер Лиза Снаговская, мировая премьера
«Вечная память о друге», режиссер Виссам Хараф, российская премьера
Короткометражные анимационные фильмы
«Детки», режиссер Майкл Фрай
«Метаморфоз», режиссер Карла Перейра, российская премьера, дебют
«Он не может жить без космоса», режиссер Константин Бронзит
«Я в порядке», режиссер Элизабет Хоббс
«Кошачьи дни», режиссер Джон Фрики
«Не принимай на свой счет», режиссер Карина Пачерковска, российская премьера, дебют
«Жонглер», режиссер Скирманта Якайте
«На всю жизнь», режиссер Роберто Катани
«Рычаги», режиссер Боюн Ким
«Лола живая картошка», режиссер Леонид Шмельков
Национальный конкурс документальных фильмов
«Одинокие сердца», режиссер Ангелина Морозова, мировая премьера
«Робин Чикас», режиссер Денис Слепов
«Братья», режиссер Степан Рожанский, мировая премьера
«Едоки картофеля», режиссер Дина Баринова
«Добрые души», режиссер Никита Ефимов, мировая премьера
«Я так люблю тебя, мама», режиссер Светлана Печеных, мировая премьера
«Четвертый вопрос», режиссер Александра Матвеева, мировая премьера
«Москва будто бы сон», режиссер Маргарита Захарова
«Хозяин оленей», режиссер Ксения Елян
«Юбилейный год», режиссер Зака Абдрахманова, мировая премьера
«Куда пошла твоя невеста», режиссеры Таир Полад-заде, Филипп Задорожный
«Не за горами», режиссер Алексей Евстигнеев
Конкурс экспериментальных короткометражных фильмов In Silico
«Protocorba, режиссер Кирилл Хачатуров, российская премьера
«Состояние благодати», режиссер Джон Смит, российская премьера
«Текстфильм 10 «Мечтательность», режиссер Каяко Оки, российская премьера
«Привет, мне нужно быть любимым», режиссер Марни Эллен Херцлер, российская премьера
«Фоссил Фолс», режиссер Алексей Курбатов, российская премьера
«Непослушные кони Майбриджа», режиссер Анна Васоф, российская премьера
«Вот это вот все», режиссер Кен Джейкобс, российская премьера
«47 этажей», режиссер Моник Мумблоу, российская премьера
«Две казни маршала», режиссер Раду Жуде, российская премьера
«90 секунд в Северной Корее», режиссер Ранко Паукович, российская премьера
«Без названия», режиссер Раджи Самарасингхе, мировая премьера
«Виолетта + Гиллермо», режиссер Оскар Винчентелли, российская премьера
«Акустический дрейф», режиссер Стефано Канапа
«Доставка снов», режиссер Юань Чжэн, российская премьера
«ФрагМЕНты», режиссер Коллектив Neozoon, российская премьера
«Правительственное здание», режиссер Хервиг Вайзер
«Мое расширенное восприятие», режиссер Кори Хьюз
«Орбита», режиссер Тесс Мартин,российская премьера
«Товарищ женщина», режиссер Доппельгангер, российская премьера
«Животное, которое я есть», режиссер Беа де Виссер, российская премьера
«Морфология сна», режиссер Малена Шлам, российская премьера
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