Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Послание к человеку»-2019

XXIX Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» объявил состав конкурсных программ. В 2019 году на отборочный тур было принято несколько тысяч заявок от режиссеров их 98 стран мира. В рамках фестиваля с 14 по 21 сентября в Петербурге покажут 69 лент — в том числе 30 российских и 8 мировых премьер. «Собака.ru» публикует полный список конкурсантов.