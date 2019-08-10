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LEGO выпустит набор в честь 25-летия сериала «Друзья»

Поклонники культового американского сериала о жизни шестерых друзей в скором времени смогут собрать кофейню Central Perk и разместить в ней Рэйчел, Монику, Фиби, Джоуи, Росса, Чендлера и Гантера! Компания Lego намекнула на это, выложив в Twitter проморолик: lego-друзья сидят на знаменитом диване перед фонтаном, повторяя заставку из сериала. 

В следующем проморолике под песню I'Ll Be There For You американского дуэта The Rembrandts нам показывают, как главные герои «Друзей» весело проводят время в Central Perk. 

Набор порадует фанатов множеством мелких деталей и аксессуаров: синтезатор Росса, «мужская сумка» Джоуи, ноутбук Чендлера, гитара Фиби и метла Гантера. Помимо этого, в комплекте будут находиться мини-газеты и 15 чашек кофе. В общей же сложности внутри коробки – более тысячи деталей. Стоимость конструкторов, которые появятся в продаже 1 сентября, составит около 5000 рублей.  

 

 

Напомним, что дизайнеры IKEA создали коллекцию гостиных из сериала «Симпсоны», «Друзья» и «Очень странные дела». «Благодаря множеству комбинаций мебели разных стилей и размеров мы воплотили в жизнь культовые гостиные самых любимых семей всех времен — и по доступным ценам», — поделились они.

 


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