LEGO выпустит набор в честь 25-летия сериала «Друзья»
Поклонники культового американского сериала о жизни шестерых друзей в скором времени смогут собрать кофейню Central Perk и разместить в ней Рэйчел, Монику, Фиби, Джоуи, Росса, Чендлера и Гантера! Компания Lego намекнула на это, выложив в Twitter проморолик: lego-друзья сидят на знаменитом диване перед фонтаном, повторяя заставку из сериала.
The one with LEGO bricks 😉 Coming soon 🙌🏼 pic.twitter.com/Zb8T1AQXVY— LEGO (@LEGO_Group) August 6, 2019
В следующем проморолике под песню I'Ll Be There For You американского дуэта The Rembrandts нам показывают, как главные герои «Друзей» весело проводят время в Central Perk.
Could we BE any more excited to build Central Perk?! ☕️ #Friends25 https://t.co/ID4dAfG8TZ pic.twitter.com/MQDHFnym4V— LEGO (@LEGO_Group) August 8, 2019
Набор порадует фанатов множеством мелких деталей и аксессуаров: синтезатор Росса, «мужская сумка» Джоуи, ноутбук Чендлера, гитара Фиби и метла Гантера. Помимо этого, в комплекте будут находиться мини-газеты и 15 чашек кофе. В общей же сложности внутри коробки – более тысячи деталей. Стоимость конструкторов, которые появятся в продаже 1 сентября, составит около 5000 рублей.
Напомним, что дизайнеры IKEA создали коллекцию гостиных из сериала «Симпсоны», «Друзья» и «Очень странные дела». «Благодаря множеству комбинаций мебели разных стилей и размеров мы воплотили в жизнь культовые гостиные самых любимых семей всех времен — и по доступным ценам», — поделились они.
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