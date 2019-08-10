LEGO выпустит набор в честь 25-летия сериала «Друзья»

Поклонники культового американского сериала о жизни шестерых друзей в скором времени смогут собрать кофейню Central Perk и разместить в ней Рэйчел, Монику, Фиби, Джоуи, Росса, Чендлера и Гантера! Компания Lego намекнула на это, выложив в Twitter проморолик: lego-друзья сидят на знаменитом диване перед фонтаном, повторяя заставку из сериала.

The one with LEGO bricks 😉 Coming soon 🙌🏼 pic.twitter.com/Zb8T1AQXVY — LEGO (@LEGO_Group) August 6, 2019

В следующем проморолике под песню I'Ll Be There For You американского дуэта The Rembrandts нам показывают, как главные герои «Друзей» весело проводят время в Central Perk.