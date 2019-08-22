10 причин идти и смотреть фильм «Суперсобаки» в IMAX

29 августа в российский прокат в IMAX® выходят «Суперсобаки» — документальный фильм о шести псах из разных уголков планеты, которые каждый день спасают жизни и ведут себя, как настоящие супергерои. Это зрелищное и незабываемое кино, снятое в формате IMAX® — впрочем, другим подобные картины и не бывают. Рассказываем, почему ее никак нельзя пропустить.

1. Фильм сделан действительно увлеченными людьми, и это завораживает Почти три года, а вернее, два с половиной — именно столько ушло на 47 минут финальных кадров. Создатели картины (а их было более 500 человек) работали над ней с января 2016-го в пяти странах, чтобы найти и рассказать захватывающие истории удивительных собак со всего мира. Это превратилось в документальное кругосветное путешествие, во время которого продюсеры, сценарист и режиссер знакомят зрителя с самыми необычными собаками — именно они и стали главными героями картины.

2. Это истории совершенно реальных животных Сюжет фильма чем-то напоминает комикс: вот будущая супергероиня — не вымышленный, а самый настоящий щенок Хейла только делает свои первые неловкие шаги и тренирует голос, но уже понятно, что по всем своим качествам она подходит на роль собаки-спасателя. Как и положено хорошему профессионалу, да и законы жанра требуют, ей предстоят долгие месяцы тренировок и волнительные экзамены. Хейла сфокусирована и уверена в себе, а поэтому проходит все проверки — и ее принимают «на работу» в самое элитное подразделение по поиску и спасению людей в США. Вместе со своей человеческой напарницей Хейла отправляется в увлекательное путешествие и встречает других суперсобак, которые работают в самых разных областях. Так, бордер-колли Генри и его хозяин Ян спасают людей из-под лавин в непроходимых канадских снегах. Впрочем, не только людей: еще Генри «разводит» конфликтующих канадских казарок и черных медведей. Прекрасные пастушьи навыки у него в крови: дедушка героя картины был вторым пастушьим чемпионом мира. Но Генри не зазнается, и в свободное от работы время обожает подурачиться. Ньюфаундленду Рифи с климатом повезло чуть больше: она рассекает волны на итальянской ривьере, помогая береговой охране находить людей в беде. Когда-то бабушка этой супергероини спасла дочку Ферруччо Пиленга, нынешнего хозяина Рифи. Он был так впечатлен, что основал специальную Итальянскую Школу собак-спасателей на воде — каждый год на их счету в среднем 25 сохраненных жизней. Занимается со «студентами» и Рифи, показывая, как проплывать множество километров без усталости и буксировать на себе вес, в 40 раз превышающий ее собственный. Собака-поводырь Рикошет работает с детьми с посттравматическим синдромом, ветеранами и инвалидами — и уже стала настоящей легендой в своей «профессии». Золотистый ретривер занимается очень веселой «терапией»: катается с людьми на серфе, но делает это так увлеченно, что любые печали снимает как рукой (вернее, собачьей лапой). У Рикошет даже есть собственный сайт, где она учит балансировать на доске и заодно находить баланс в жизни. А братья-бладхаунды Типпер и Тони сражаются с браконьерами в Африке. Они способствовали аресту многих преступников, и кстати, эта порода собак — единственные животные, «показания» которых допустимы в судах Кении. Супергерои могут без устали идти по следу на очень длинные дистанции. Местные жители их просто обожают, а «Суперсобаки» принесут им еще и международную славу!

Хейла

Генри

Рикошет

Рифи

Типпер и Тони

Цитата «Общей нитью, которая связывает всех этих собак, является их удивительная способность дружить с человеком, их навыки спасателей, их достижения и способность вдохновлять людей своей храбростью, преданностью и отважностью», — говорят создатели картины.

3. Картина снята на легендарные камеры IMAX® Любой фильм в формате IMAX® — это всегда больше, чем просто кино. С «Суперсобаками» та же история: яркое и контрастное изображение, снятое на 3D-камеры IMAX® , чистый цифровой звук — в общем, обеспечен полный эффект погружения. Как же сложно удержаться и не протянуть руку, чтобы потрепать четвероного супергероя за ушком, или перестать расплываться в улыбке, когда у отважного щенка Хейлы получается тот или иной трюк, или не пытаться вот прямо сейчас поднять собаку, свисающую с борта вертолета. И кстати, для наблюдения за животными не только использовали традиционную камеру IMAX®, но и придумали специальное ноу-хау — камеру с обзором в 250 градусов. С ее помощью можно действительно посмотреть на жизнь глазами четвероногих, но об этом чуть позже.

Цитата «Формат IMAX® как никакой другой погружает зрителей в действие картины, помогает путешествовать зрителям в места, которые они, возможно, никогда не увидят вживую. Мы позаботились о том, чтобы выбрать такие сюжетные линии, локации, ракурсы и звук, чтобы по-настоящему удивить зрителей», — отмечают создатели картины.

4. Можно поделиться историей своей собаки — и о ней узнает весь мир Создатели фильма уверены: суперспособности есть у каждой собаки! Даже если ваш корги или мопс не спасает жизни, а всего лишь гениально грызет тапочки и диван или лучше всех подвывает модным рэперам, обязательно поделитесь этой историей в Instagram с хэштегом #суперсобаки. Еще о ней можно рассказать в специальном разделе на сайте картины. В любом случае у вас появится возможность выиграть мерч фильма или просто наконец-то прославиться.

5. Подходит для всей семьи и даже тех, кто собакам предпочитает кошек Суперсобак — в каждую семью! Редко можно встретить фильм, от которого и дети придут в восторг, и взрослые не будут скучать. Создатели постарались учесть интересы разной аудитории: самые маленькие (возрастное ограничение картины 6+) научатся любить животных (как сделали это настоящие кенийские дети, сыгравшие в картине), зрители постарше — узнают, насколько удивительными качествами обладают собаки, а все вместе — даже не заметят, как пролетят 47 минут фильма. А те, кто выбирают будущую профессию, познакомятся с особенностями работы ветеринаров, спасателей и других специалистов, которым не обойтись без помощи животных.

6. Совершить путешествие по всему миру Над фильмом работали более 500 человек в пяти странах — США, Канаде, Италии, Кении и Нидерландах. В компании четвероногих супергероев зритель сможет спуститься на лыжах с заснеженных горных вершин, покататься на серфе по волнам, полюбоваться, как величественно бредет по нетронутой африканской саванне огромная стая слонов — и, конечно, понять, как собаки делают этот прекрасный мир еще лучше.

7. Узнать, почему именно собаки так сильно связаны с человеком Откуда у собак берется безусловная любовь? Почему они готовы бескорыстно помогать человеку? Ответы на эти и другие вопросы создатели картины дают вперемежку с удивительными фактами, результатами научных исследований и, конечно, описанием подвигов мохнатых супергероев. В общем, фильм станет еще одним ответом на вопрос, почему другом человека называют именно собаку.

8. Научиться лучше понимать своего собственного пса Создатели фильма уверяют: после сеанса вы посмотрите на любимого питомца совершенно другими глазами — и поймете, как он видит, слышит и, прежде всего, воспринимает мир через запахи. К примеру, уникальные визуальные эффекты показывают, как собака из сотен запахов чувствует нужный, или как именно двигается ее тело в воде. В общем, если какой-то фильм и может сделать совместную жизнь с четвероногим другом еще счастливее и научить лучше понимать его потребности, то это точно «Суперсобаки». Как тут не вспомнить, что одной из своих основных ценностей IMAX® называет именно образование?

Факт В фильме было задействовано 12 научных консультантов: биологи, ветеринары, ветеринары-бихевиористы, зоологи-исследователи, генетики и другие специалисты.

9. Помочь реальным собакам в России С каждого проданного билета MARS Petcare (бизнес-подразделение компании Mars, Incorporated) будет отчислять по 100 граммов сухого собачьего корма в Фонд помощи бездомным животным «РЭЙ». Таким образом, у зрителей будет уникальная возможность не только насладиться ярким и красивым зрелищем, но и внести свой вклад в помощь собакам из российских приютов. Фонд помощи бездомным животным был создан в Москве на базе волонтерского движения, которое ведет свою историю с 2012 года. Сегодня Фонд работает более чем с 25 приютами Москвы, Подмосковья и близлежащих областей, в которых в общей сложности проживают более 10 000 собак и кошек. Протянуть руку помощи бездомным животным – просто! Достаточно захотеть!

