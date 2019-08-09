Минкульт запретит россиянам приносить в кинозалы свою еду и напитки

Министерство культуры России запретит киноманам приносить на сеансы в кинотеатр свою еду и напитки. Соответствующие поправки внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии России».

Пронести с собой в кинозал разрешат только ту продукцию, которая была куплена на территории кинотеатра. Попросят оставить при входе также громоздкие и колюще-режущие предметы, запрещенные вещества, алкогольные напитки и пиротехнику. В том случае, если киноману все-таки удастся остаться при своем, администрация кинотеатра вправе удалить его из зала.

Помимо запретов, у посетителей кинотеатра появились и некоторые правила. Так, в течение пяти дней с момента сеанса зритель сможет требовать возврат стоимость билета на фильм, который был отменен, замене на другой, или если показ был некачественным.

Кроме того, законодательно закрепят обязанности кинотеатров обеспечивать безопасность зрителей. Администрацию обяжут информировать посетителей об их действиях в случае возникновения угроз или при чрезвычайных обстоятельствах перед начало просмотра, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра.

Напомним, представители российской киноиндустрии планируют разработать собственный свод правил для регулирования кинопроката в стране. По их мнению, это необходимо для определения приоритетности выпуска фильмов на большие экраны. А еще в театры, музеи, концертные площадки и другие учреждения больше не пустят без предъявления кассового чека к билету.