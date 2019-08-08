«Однажды в… Голливуде»: Стоит ли смотреть новый фильм Тарантино?

В Голливуде конца 1960-х актер-неудачник Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) наблюдает закат своей так и не выстрелившей карьеры, играя плохих парней в проходных телевестернах. Его опекает друг, товарищ, дублер, каскадер, водитель, мальчик на побегушках и альтер-эго Клифф Бут (Брэд Питт). Рядом с Далтоном на голливудских холмах селится поляк-режиссер Роман Полански с наивной красавицей-женой Шэрон Тейт (Марго Робби). Потенциальный карьерный взлет вместе с новыми соседями за оградой, но агент Шварц (Аль Пачино) уверен, что единственная перспектива для стареющего актера – роли во второсортных итальянских спагетти-вестернах. Пока Далтон раздумывает о переезде в Рим, его каскадер развлекается флиртом с юной хиппи, саспенс-поездкой на ранчо Спана, где она живет с коммуной и Чарли, и вечерами у телевизора в компании питбуля Брэнди. Скоро уютный старый-добрый мир Голливуда, старательно возводимый после Второй мировой, взорвется, но пока фабрика еще производит грезы и сама в них верит.

Говоря о своей новой картине, Квентин Тарантино просит журналистов об одном: только без спойлеров. Чтобы не испортить сюжетный твист, на этом пересказе фабулы стоит остановиться – и рассказать все же спойлер, но другого качества. Тарантино и правда – последний сказочник Голливуда, искренне любящий кино и верящий в его магию. Магию, которая рождает красавиц, чудовищ и удивительные миры. Миры, которые куда лучше реальности и в них обязательно выйдет все, что не получается в жизни.

Конечно, в «Однажды в… Голливуде» есть множество самоцитирования, самопародии и самоповторения, а попытки остановить время и эволюцию киноязыка утопичны не меньше идей хиппи. Но Тарантино настолько в этом всем искренен, что есть большой соблазн назвать его девятый фильм чуть ли не самым личным. Этому вторит и сам режиссер, кокетливо заявляющий в интервью, точно Флобер, что Рик Далтон, Клифф Бут и даже Шэрон Тейт – это все в какой-то мере он. И наблюдая, как героиня Марго Робби с удовольствием смотрит в кино картину, в которой она сыграла, и радуется смеху и аплодисментам зрителей, в это охотно веришь. И тогда не хочется разбирать, как плоско показана банда Мэнсона или почему так достается Брюсу Ли, а горечь об утраченной эпохе невинности и свободы считывается не слишком явно. Как не хочется перечить пожилым родственникам, вспоминающим свою беззаботную юность, на какие бы времена она ни приходилась.