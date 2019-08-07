Американский кинорежиссер Квентин Тарантино подтвердил намерения снять как минимум еще один фильм после «Однажды в Голливуде». Ранее он неоднократно заявлял, что именно эта лента станет его последней режиссерской работой.

«Можно представить, что все мои фильмы рассказывают одну и ту же историю, каждый фильм — это вагончик в паровозе. Я хочу сделать фильм, который закроет эту историю, он станет апогеем всего моего творчества», — поделился Тарантино во время пресс-конференции по случаю выхода фильма «Однажды в Голливуде», которая проходит сегодня в Москве.

Ранее Тарантино заявлял, что «подошел к концу своего пути в мире игрового кинематографа» и теперь видит себя в качестве автора театральных пьес и книг о кино. «Просто мне кажется, что я дал кино все, что должен был ему дать. Если он (фильм «Однажды в Голливуде», — прим. ред.) будет действительно хорошо принят, то, возможно, я не стану снимать десятый фильм. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Закончу карьеру на пике. Посмотрим», — рассказал Тарантино.

Позже режиссер поделился планами на возрождение одной из своих киноисторий — он обсудил продолжение съемок «Убить Билла» с Умой Турман, исполнившей главную роль в двух предыдущих фильмах серии. «Если мой новый фильм должен быть продолжением какой-либо моей предыдущей работы, это будет "Убить Билла"», — добавил он.

Напомним, уже завтра, 8 августа, в российский прокат выйдет девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Действие фильма разворачивается в 1969 году на закате «золотого века» Голливуда. По сюжету, известный телевизионный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Главные роли в картине исполнили Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Джеймс Марсден, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Курт Рассел и Люк Перри, скончавшийся 4 марта 2019 года вследствие инсульта.