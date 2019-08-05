Снятый на смартфон фильм «Смерть нам к лицу» с Полиной Ауг и Екатериной Волковой планируют показать в широком прокате

Снятый на смартфон фильм «Смерть нам к лицу» с Полиной Ауг и Екатериной Волковой в главных ролях может выйти в широкий прокат. Такой возможности не исключает один из продюсеров картины Максим Муссель — после того, как DIY-лента с успехом была принята зрителями на выборгском кинофестивале «Окно в Европу».

«Можно сказать, что в большей степени мы делаем ставку на онлайн-платформы. Хотя я могу сказать, что я был очень приятно удивлен, в хорошем смысле слова, вчерашней реакцией зрителей. Я после вчерашнего просмотра всерьез задумался — и буду обсуждать с Игорем Мишиным то, что не надо сбрасывать со счетов «живой» показ, потому что, на мой взгляд, он прошел очень хорошо», — рассказал Максим Муссел на брифинге фестиваля.

Ранее производственная группа картины делала ставки на онлайн-платформы. Режиссер фильма Борис Гуц также заявил, что рассматривает вариант широкого проката, а на просьбу объяснить выбор смартфона в качестве съемочной камеры отметил, что «мобильное кино дает свободу и невероятную скорость». «Ошибочно считать, что это как-то дискомфортно — на самом деле, когда снимаешь, и у тебя на площадке не 45 человек, а 5-10 человек, режиссеру это лучше», — добавил он.