Снятый на смартфон фильм «Смерть нам к лицу» с Полиной Ауг и Екатериной Волковой планируют показать в широком прокате
Снятый на смартфон фильм «Смерть нам к лицу» с Полиной Ауг и Екатериной Волковой в главных ролях может выйти в широкий прокат. Такой возможности не исключает один из продюсеров картины Максим Муссель — после того, как DIY-лента с успехом была принята зрителями на выборгском кинофестивале «Окно в Европу».
«Можно сказать, что в большей степени мы делаем ставку на онлайн-платформы. Хотя я могу сказать, что я был очень приятно удивлен, в хорошем смысле слова, вчерашней реакцией зрителей. Я после вчерашнего просмотра всерьез задумался — и буду обсуждать с Игорем Мишиным то, что не надо сбрасывать со счетов «живой» показ, потому что, на мой взгляд, он прошел очень хорошо», — рассказал Максим Муссел на брифинге фестиваля.
Ранее производственная группа картины делала ставки на онлайн-платформы. Режиссер фильма Борис Гуц также заявил, что рассматривает вариант широкого проката, а на просьбу объяснить выбор смартфона в качестве съемочной камеры отметил, что «мобильное кино дает свободу и невероятную скорость». «Ошибочно считать, что это как-то дискомфортно — на самом деле, когда снимаешь, и у тебя на площадке не 45 человек, а 5-10 человек, режиссеру это лучше», — добавил он.
Лента «Смерть нам к лицу» рассказывает о том, как главная героиня, узнав о своей неизлечимой болезни, начинает готовиться к собственным похоронам, пока ее муж ищет деньги на дорогостоящее лечение, способное спасти ей жизни. Работа стала третьей полнометражной в карьере 38-летнего Бориса Гуца. «Здесь я наконец-то попробовал сделать фильм о том, что люди могут любить. Это фильм вообще не о смертельной болезни, а об отношении людей, там все герои по-разному относятся: кто-то пугается, кто-то убегает, все по-разному», — рассказал режиссер.
Фильм стал участником конкурсной программы «Игровое кино. Осенние премьеры» кинофестиваля «Окно в Европу», который проходит в это время в Выборге. Главные роли в картине исполнили Александра Быстржицкая, Даниил Пугаев, Екатерина Волкова, Полина Ауг и другие.
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