Стоит ли смотреть сериал «Четыре свадьбы и одни похороны»?
На стриминг-сервисе Hulu стартовал сериал «Четыре свадьбы и одни похороны». Похож ли проект на культовый ромком с Хью Грантом и Энди Макдауэлл, без спойлеров рассказывает кинокритик Иван Пугин.
Вышедший в 1994 году фильм Майка Ньюэлла «Четыре свадьбы и одни похороны» несколько лет лидировал как самый кассовый британский, получил две номинации на «Оскар» и стабильно попадает в списки лучших романтических комедий в истории кино. В нем молодой и прекрасный Хью Грант играет обаятельного, но непутевого англичанина из высшего общества без определенного места работы. Практически каждые выходные тот проводит на свадьбах родственников, друзей и знакомых. При этом сам он выступает против брака, считая, что не готов к такому самоограничению, да и настоящую любовь все еще не встретил. По традиции ромкомов в этот момент главный герой встречает молодую американку (Энди Макдауэлл), которая способна разрушить все концепции в его голове.
Особенностью сценария Ричарда Кертиса было то, что все основное действие картины разворачивалось на свадьбах и похоронах, предлагая таким образом довольно интересную игру со временем и вехами жизни человека. Фильм был тепло принят как публикой, так и прессой, а Хью Грант получил за свою роль «Золотой глобус».
Помимо названия (а вместе с ним ностальгического флера), новый мини-сериал заимствует у британской ленты лишь некоторые детали. Среди них – появляющаяся в начале третьего эпизода Энди Макдауэлл. Кроме того, действие снова происходит в Лондоне. Здесь живут трое американцев около тридцати лет, переехавшие на готовящийся к отделению от Европы остров сразу после окончания учебы. Блондинка Эйнсли (Ребекка Риттенхаус) открыла на деньги родителей дизайнерский салон. Похожий на Хоакина Феникса из фильма «Она» Даффи (Джон Рейнольдс) преподает в школе и пытается пристроить свой дебютный роман в издательства. Крейг (Брэндон Майкл Смит из «Ты – воплощение порока») работает финансовым консультантом вместе с женихом Эйнсли – этническим пакистанцем Кэшем (Никеш Пател), который хочет бросить не приносящую счастья работу и стать актером. Главной героиней сериала является Майя в исполнении Натали Эммануэль (Миссандея из «Игры престолов», также сыгравшая в трех последних «Форсажах»). Она единственная из их университетской компании живет по-прежнему в США и работает спичрайтером одного из кандидатов в Сенат. В Англию Майя наведывается лишь по каким-то важным поводам – например, на похороны и свадьбы.
Для релиза проекта сервис Hulu применил популярный сейчас метод. Из 10 эпизодов в день премьеры стали доступны четыре. Остальные будут выходить по одной с недельным интервалом. Способ хорош тем, что зритель привыкает к персонажам и узнает их достаточно глубоко. В сериале «Четыре свадьбы и одни похороны», например, оказывается, что у четверки друзей довольно схожие проблемы в отношениях. Кроме того, каждый новый эпизод ждешь с нетерпением, чтобы узнать, какая еще песня Билли Айлиш прозвучит в саундтреке.
Шоураннер «Четырех свадеб и одних похорон» Минди Калинг (Келли Капур из британского «Офиса») написала сценарий первых двух серий, грамотно настроив баланс романтики и комедии. Зарубежная критика хвалит сериал за этническое разнообразие героев. Этим восполняются недостатки оригинального фильма, в котором прогрессивно для того времени поднималась тема гомосексуальных отношений, но актерский состав был полностью белокожим. Есть в сериале-римейке и феминистские высказывания – они вписаны Калинг в сюжет очень аккуратно.
Проект – это не революция в жанре ромкома, а хорошо придуманная и прилично сыгранная абсолютно новая история, очень отдаленно напоминающая старую лишь некоторым мотивами. Если кому-то этого недостаточно и он скучает по оригинальному фильму, то может вспомнить стихотворение любимого Бродским Одена, прочитанное в самой проникновенной его сцене. Или дождаться сентября и посмотреть в кино новый фильм Дэнни Бойла по сценарию как раз Ричарда Кертиса – про мир без «Битлз», названный по самой известной их песне, Yesterday.
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