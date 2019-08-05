Стоит ли смотреть сериал «Четыре свадьбы и одни похороны»?

На стриминг-сервисе Hulu стартовал сериал «Четыре свадьбы и одни похороны». Похож ли проект на культовый ромком с Хью Грантом и Энди Макдауэлл, без спойлеров рассказывает кинокритик Иван Пугин.

Вышедший в 1994 году фильм Майка Ньюэлла «Четыре свадьбы и одни похороны» несколько лет лидировал как самый кассовый британский, получил две номинации на «Оскар» и стабильно попадает в списки лучших романтических комедий в истории кино. В нем молодой и прекрасный Хью Грант играет обаятельного, но непутевого англичанина из высшего общества без определенного места работы. Практически каждые выходные тот проводит на свадьбах родственников, друзей и знакомых. При этом сам он выступает против брака, считая, что не готов к такому самоограничению, да и настоящую любовь все еще не встретил. По традиции ромкомов в этот момент главный герой встречает молодую американку (Энди Макдауэлл), которая способна разрушить все концепции в его голове. Особенностью сценария Ричарда Кертиса было то, что все основное действие картины разворачивалось на свадьбах и похоронах, предлагая таким образом довольно интересную игру со временем и вехами жизни человека. Фильм был тепло принят как публикой, так и прессой, а Хью Грант получил за свою роль «Золотой глобус».

Помимо названия (а вместе с ним ностальгического флера), новый мини-сериал заимствует у британской ленты лишь некоторые детали. Среди них – появляющаяся в начале третьего эпизода Энди Макдауэлл. Кроме того, действие снова происходит в Лондоне. Здесь живут трое американцев около тридцати лет, переехавшие на готовящийся к отделению от Европы остров сразу после окончания учебы. Блондинка Эйнсли (Ребекка Риттенхаус) открыла на деньги родителей дизайнерский салон. Похожий на Хоакина Феникса из фильма «Она» Даффи (Джон Рейнольдс) преподает в школе и пытается пристроить свой дебютный роман в издательства. Крейг (Брэндон Майкл Смит из «Ты – воплощение порока») работает финансовым консультантом вместе с женихом Эйнсли – этническим пакистанцем Кэшем (Никеш Пател), который хочет бросить не приносящую счастья работу и стать актером. Главной героиней сериала является Майя в исполнении Натали Эммануэль (Миссандея из «Игры престолов», также сыгравшая в трех последних «Форсажах»). Она единственная из их университетской компании живет по-прежнему в США и работает спичрайтером одного из кандидатов в Сенат. В Англию Майя наведывается лишь по каким-то важным поводам – например, на похороны и свадьбы.