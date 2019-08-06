Знакомьтесь, Иван Снежкин – ученик Джаника Файзиева снял комедию о 90-х «Печень»

Режиссер Иван Снежкин дебютирует в большом кино криминальной комедией «Печень» — историей троих друзей, которые торгуют органами в Петербурге 1990-х. Сегодня, 6 августа, картину можно увидеть на фестивале «Окно в Европу» в Выборге.

Иван работал в административных группах картин «Распутин» и «Сталинград»

Вы родились и выросли в Петербурге, ваш папа — режиссер «Ленфильма» и председатель Союза кинематографистов города Сергей Снежкин, снявший «Похороните меня за плинтусом» и «Убойную силу». Почему учиться поехали в Москву — во ВГИК? Это лучшая киношкола страны, поэтому и поехал, хотя ВГИК и казался мне недосягаемым. Когда я поступил, то подумал, что в российском кино проблемы, раз даже меня туда взяли. (Улыбается.) На самом деле я очень горжусь, что окончил именно его. До этого я пять лет прогуливал наш Институт кино и телевидения — вместо учебы работал в административных и продюсерских группах на «Сталинграде» и других картинах. Как раз на фильме Федора Сергеевича Бондарчука я и решил, что хочу попробовать себя в режиссуре.

И поступили на курс автора картин «Турецкий гамбит» и «Август. Восьмого» Джаника Файзиева. Сразу хотели попасть именно к нему? Я почти год занимался в другой мастерской, а к Джанику ходил вольнослушателем. Потом решил во что бы то ни стало туда перейти. Перевестись на его курс хотели многие, а повезло только мне. Джаник работал с нами, студентами своего первого и пока единственного набора, как художественный руководитель, наставник и продюсер. Мы не учились, а сразу же делали жанровое кино, только очень подробно, уделяя внимание каждому слову и кадру.

Мы не такие скучные и хотим снимать фильмы для зрителей

Ваше поколение режиссеров — вы и ваши сокурсники — отличаетесь от российской «новой волны» нулевых? Конечно! Мы не такие скучные и хотим снимать фильмы для зрителей. Ведь гораздо интереснее равняться на Netflix, чем на «новую волну» российского кино. По-моему, входящие в нее режиссеры и сами это поняли и сейчас также пытаются делать жанровые картины.

Поэтому ваш дебютный полный метр «Печень» — криминальная комедия, а не артхаус? Ниша жесткого артхауса в России занята. А вот сделать хороший, крепкий зрительский фильм со смыслом почему-то все еще не стало нормой. Поэтому мне интересно попробовать себя в жанровом кино. Следующую ленту я бы вообще хотел снять про супер­героев.

Фабула «Печени», если немного поспойлерить: трое молодых людей находят донорский орган для бандитского авторитета в лихие 1990-е. Но хочется задать «любимый» вопрос всех режиссеров: про что все-таки фильм, как для себя формулировали? Только не это! Пожалуйста, задайте другой! Я больше всего не люблю, когда смотришь или читаешь интервью и вдруг спрашивают: «О чем ваш фильм?» Когда на этот вопрос отвечают, то думаешь: «Господи, как скучно!» — или: «Да кому это интересно?» — или, на худой конец: «Зачем ты спойлеришь, чувак? Теперь я точно твою ленту смотреть не буду!» Часто у очень хороших, даже великих картин настолько банальные замыслы, что никто бы их не посмотрел, если бы узнал, о чем они. Поэтому скажу хештегами: #питер, #1990-е, #лето, #дружба, #печень.

Интригующе. А почему действие происходит в 1990-е? Мне это время очень интересно, хотя я его и плохо помню — только на уровне впечатлений из детства. Задача у нас стояла сделать светлую и легкую ностальгическую картину. По-моему, занимательнее про эпоху, которая многим кажется страшной, рассказать непривычным образом, попытаться показать время надежд и иллюзий, что скоро повсюду вместо «сов­ка» будет «Икея».

Кадр из фильма "Печень"







А визуально у вас какие были референсы — неужели обошлось без творчества Балабанова? Из фильмов Алексея Октябриновича я думал только про «Жмурки» — как бы снять свое, а не повторить. Во всем остальном нет, хотя его картины бесконечно люблю. Не напрямую, конечно, но в референсах у меня были фотографии Лиз Сарфати про 1990-е в России, а также серия снимков East/West репортера Magnum Гарри Груйера. Кроме того, многие визуальные смыслы привносил оператор Олег Лукичев.

Лукичев также помогал с дебютными картинами Анне Меликян и Алексею Герману — младшему, а также неоднократно был номинантом на «Нику» и «Золотого орла». Да, Олег — легенда. Это подарок от продюсеров Федора Попова и Владимира Малышева, ведь не каждому дебютанту дают такую возможность. Каждая встреча с ним была открытием — считайте, что второй раз окончил ВГИК. Возможно, фильм получится не самым кассовым, может, к режиссуре будут вопросы, но за визуальный ряд я абсолютно спокоен. Это будет настоящее произведение визуального искусства. Все операторские призы и награды за работу художника-постановщика — наши.

Может, это будет нетленка, а может, и наоборот

То есть планируете отправлять «Печень» на фестивали? На «Кинотавре» как раз выделили дебютные картины в отдельный конкурс (в 2019-м дебюты снова участвовали в основной программе, речь идет о ситуации 2018 года — Прим.ред.). «Кинотавр» — это круто! Но отдельная программа для дебютантов, по-моему, так себе идея. Одного приза недостаточно. У нас собрались легендарный оператор Олег Лукичев, выдающийся художник Алексей Падерин, прекрасный художник по костюмам Анастасия Поташкина, замечательные артисты Сергей Маковецкий, Евгения Добровольская, Светлана Письмиченко, Даниил Вахрушев и многие другие. Поэтому одной награды маловато. (Смеется.) А если серьезно, я хотел бы отправить «Печень» на Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу», потому что он мне ближе по духу. Конечно, только при условии, что картина получится хорошей. Но решать продюсерам. Потом, надеюсь, будет прокат. Вообще «Кино­тавр» — это для учеников Серебренникова.

Ну почему же — еще побеждают выпускники Александра Сокурова. Да, ученики Сокурова и Серебренникова поделили в принципе все кинофестивали, по-видимому, у них между собой соревнование какое-то. А мне и успешного проката достаточно.

Пока неизвестно, когда он будет? Думаю, в следующем году фильм выйдет, надеюсь по крайней мере. У меня есть к вам встречный вопрос. Вдруг картина получится неудачной и я буду выглядеть как Сарик Андреасян. Вам не обидно тогда станет? Вы потратили на меня время, текст печатали.

Я видела вашу короткометражку «Моргмэн», которая, кстати, завоевала несколько призов, поэтому с «Печенью», полагаю, тоже все будет хорошо. И потом — «Собака.ru» всегда рада дать высказаться молодым режиссерам. Окей, но я вас предупредил, если что. Может, это будет нетленка, а может, и наоборот. Я пока не понял.