Знакомьтесь, Иван Снежкин – ученик Джаника Файзиева снял комедию о 90-х «Печень»
Режиссер Иван Снежкин дебютирует в большом кино криминальной комедией «Печень» — историей троих друзей, которые торгуют органами в Петербурге 1990-х. Сегодня, 6 августа, картину можно увидеть на фестивале «Окно в Европу» в Выборге.
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Иван работал в административных группах картин «Распутин» и «Сталинград»
Вы родились и выросли в Петербурге, ваш папа — режиссер «Ленфильма» и председатель Союза кинематографистов города Сергей Снежкин, снявший «Похороните меня за плинтусом» и «Убойную силу». Почему учиться поехали в Москву — во ВГИК?
Это лучшая киношкола страны, поэтому и поехал, хотя ВГИК и казался мне недосягаемым. Когда я поступил, то подумал, что в российском кино проблемы, раз даже меня туда взяли. (Улыбается.) На самом деле я очень горжусь, что окончил именно его. До этого я пять лет прогуливал наш Институт кино и телевидения — вместо учебы работал в административных и продюсерских группах на «Сталинграде» и других картинах. Как раз на фильме Федора Сергеевича Бондарчука я и решил, что хочу попробовать себя в режиссуре.
И поступили на курс автора картин «Турецкий гамбит» и «Август. Восьмого» Джаника Файзиева. Сразу хотели попасть именно к нему?
Я почти год занимался в другой мастерской, а к Джанику ходил вольнослушателем. Потом решил во что бы то ни стало туда перейти. Перевестись на его курс хотели многие, а повезло только мне. Джаник работал с нами, студентами своего первого и пока единственного набора, как художественный руководитель, наставник и продюсер. Мы не учились, а сразу же делали жанровое кино, только очень подробно, уделяя внимание каждому слову и кадру.
Ваше поколение режиссеров — вы и ваши сокурсники — отличаетесь от российской «новой волны» нулевых?
Конечно! Мы не такие скучные и хотим снимать фильмы для зрителей. Ведь гораздо интереснее равняться на Netflix, чем на «новую волну» российского кино. По-моему, входящие в нее режиссеры и сами это поняли и сейчас также пытаются делать жанровые картины.
Поэтому ваш дебютный полный метр «Печень» — криминальная комедия, а не артхаус?
Ниша жесткого артхауса в России занята. А вот сделать хороший, крепкий зрительский фильм со смыслом почему-то все еще не стало нормой. Поэтому мне интересно попробовать себя в жанровом кино. Следующую ленту я бы вообще хотел снять про супергероев.
Фабула «Печени», если немного поспойлерить: трое молодых людей находят донорский орган для бандитского авторитета в лихие 1990-е. Но хочется задать «любимый» вопрос всех режиссеров: про что все-таки фильм, как для себя формулировали?
Только не это! Пожалуйста, задайте другой! Я больше всего не люблю, когда смотришь или читаешь интервью и вдруг спрашивают: «О чем ваш фильм?» Когда на этот вопрос отвечают, то думаешь: «Господи, как скучно!» — или: «Да кому это интересно?» — или, на худой конец: «Зачем ты спойлеришь, чувак? Теперь я точно твою ленту смотреть не буду!» Часто у очень хороших, даже великих картин настолько банальные замыслы, что никто бы их не посмотрел, если бы узнал, о чем они. Поэтому скажу хештегами: #питер, #1990-е, #лето, #дружба, #печень.
Интригующе. А почему действие происходит в 1990-е?
Мне это время очень интересно, хотя я его и плохо помню — только на уровне впечатлений из детства. Задача у нас стояла сделать светлую и легкую ностальгическую картину. По-моему, занимательнее про эпоху, которая многим кажется страшной, рассказать непривычным образом, попытаться показать время надежд и иллюзий, что скоро повсюду вместо «совка» будет «Икея».
А визуально у вас какие были референсы — неужели обошлось без творчества Балабанова?
Из фильмов Алексея Октябриновича я думал только про «Жмурки» — как бы снять свое, а не повторить. Во всем остальном нет, хотя его картины бесконечно люблю. Не напрямую, конечно, но в референсах у меня были фотографии Лиз Сарфати про 1990-е в России, а также серия снимков East/West репортера Magnum Гарри Груйера. Кроме того, многие визуальные смыслы привносил оператор Олег Лукичев.
Лукичев также помогал с дебютными картинами Анне Меликян и Алексею Герману — младшему, а также неоднократно был номинантом на «Нику» и «Золотого орла».
Да, Олег — легенда. Это подарок от продюсеров Федора Попова и Владимира Малышева, ведь не каждому дебютанту дают такую возможность. Каждая встреча с ним была открытием — считайте, что второй раз окончил ВГИК. Возможно, фильм получится не самым кассовым, может, к режиссуре будут вопросы, но за визуальный ряд я абсолютно спокоен. Это будет настоящее произведение визуального искусства. Все операторские призы и награды за работу художника-постановщика — наши.
То есть планируете отправлять «Печень» на фестивали? На «Кинотавре» как раз выделили дебютные картины в отдельный конкурс (в 2019-м дебюты снова участвовали в основной программе, речь идет о ситуации 2018 года — Прим.ред.).
«Кинотавр» — это круто! Но отдельная программа для дебютантов, по-моему, так себе идея. Одного приза недостаточно. У нас собрались легендарный оператор Олег Лукичев, выдающийся художник Алексей Падерин, прекрасный художник по костюмам Анастасия Поташкина, замечательные артисты Сергей Маковецкий, Евгения Добровольская, Светлана Письмиченко, Даниил Вахрушев и многие другие. Поэтому одной награды маловато. (Смеется.) А если серьезно, я хотел бы отправить «Печень» на Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу», потому что он мне ближе по духу. Конечно, только при условии, что картина получится хорошей. Но решать продюсерам. Потом, надеюсь, будет прокат. Вообще «Кинотавр» — это для учеников Серебренникова.
Ну почему же — еще побеждают выпускники Александра Сокурова.
Да, ученики Сокурова и Серебренникова поделили в принципе все кинофестивали, по-видимому, у них между собой соревнование какое-то. А мне и успешного проката достаточно.
Пока неизвестно, когда он будет?
Думаю, в следующем году фильм выйдет, надеюсь по крайней мере. У меня есть к вам встречный вопрос. Вдруг картина получится неудачной и я буду выглядеть как Сарик Андреасян. Вам не обидно тогда станет? Вы потратили на меня время, текст печатали.
Я видела вашу короткометражку «Моргмэн», которая, кстати, завоевала несколько призов, поэтому с «Печенью», полагаю, тоже все будет хорошо. И потом — «Собака.ru» всегда рада дать высказаться молодым режиссерам.
Окей, но я вас предупредил, если что. Может, это будет нетленка, а может, и наоборот. Я пока не понял.
текст: Елена Анисимова
фото: Георгий Кардава
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