Аглая Тарасова в полиции и Кирилл Нагиев в гипсе: как снимается фильм Даши Чаруши «Марафон желаний» по сценарию Александра Гудкова?

На «Ленфильме» актриса и певица Даша Чаруша готовит дебютную картину «Марафон желаний». О чем фильм по ее совместному с Александром Гудковым сценарию, а также почему Кирилл Нагиев ходит в гипсе, а Аглая Тарасова оказалась в полицейском участке «Собака.ru» рассказывает со съемочной площадки.

Аглая Тарасова и Александр Гудков

Аглая Тарасова и Александр Гудков

Аглая Тарасова и Александр Гудков

«Кто ответственный за надкусывание бутерброда?» – разносится по павильону «Ленфильма». «Что, нет ни одного реквизитора на площадке?» – уже более строго ругается голос. «Бутерброд уже надкусан!» – улыбается один из помощников, вытирая губы. «Отлично, тогда начинаем». Так стартовал на «Ленфильме» съемочный день первого полнометражного фильма Даши Чаруши – комедии «Марафон желаний» по сценарию Александра Гудкова с Аглаей Тарасовой и Кириллом Нагиевым в главных ролях. По сюжету Марина, мастер маникюра из Воронежа, должна успеть прилететь в Ханты-Мансийск на тренинг коуча по исполнению желаний – она считает, что только так ей удастся вернуть любимого. Но пересадка в Петербурге меняет все ее планы.

На площадке при команде «Камера! Мотор!» часто слышится «Нет мотора! Нет тишины в павильоне!» – кто-то обязательно хихикает, потому что диалоги и сцены получаются действительно живые и забавные. Все дубли выходят разными – актеры часто импровизируют. На съемках комичных ситуаций даже больше, чем в сценарии.

Даша Чаруша

Полина Филоненко

«Кто унес бутерброд?» – снова кричит Даша. «Кира, там новый с колбаской – надкуси его, пожалуйста!» Кажется, у реквизитора Кирилла – лучшее задание: на него с завистью смотрит пятилетняя девочка, которая играет в одной из сцен. Позже на вопрос, почему участвует в проекте, она ответит: «Я здесь работаю за бутерброды с колбаской, очень люблю». Поэтому сейчас она хочет быть на месте реквизитора, но актрисы должны быть в гриме. «Чревоугодие – лучший из грехов, я считаю. В общем-то, по мне видно…» – продолжает хвастать откуда-то из-за декораций Кирилл. После пятого дубля ребенок начинает носиться по площадке, Даша ведет ее обратно в кадр. «Но вы же говорили, что это последний дубль!» – возмущается девочка. «Когда на съемках кино говорят “Последний”, это никогда не последний», – учит режиссер.

Кирилл Нагиев

Даша Чаруша, Кирилл Нагиев и Полина Филоненко

Из гримерки появляется еще один Кирилл – Нагиев. Он в гипсе. На вопрос, что с рукой, актер отшучивается: «Бандитская пуля». «По сценарию у меня сломана рука. Каждый съемочный день мне накладывают настоящий гипс. Это очень неудобно, приходится спицей руку чесать», – позже объясняет он. «У Кирилла даже фантомные боли возникали из-за гипса. Любая форма ограничения для мозга создает дополнительное напряжение – психосоматика реально существует», – уточняет Даша Чаруша. Посыл фильма – все сбудется, главное – правильно захотеть. Съемки картины тоже исполнившаяся мечта о трансерфинге реальности. «Моим желанием было делать кино. Для меня оно волшебство» – рассказывает режиссер – «Это огромная авантюра, которая превратила меня из куколки в бабочку. Если бы мне в самом начале сказали, сколько предстоит пройти этапов взросления и об объеме ответственности, я бы, наверное, не рискнула. А так исполнилась мечта – оказаться в статус режиссера. Писатель и режиссер – две профессии, наиболее близкие к Богу, так как ты создаешь миры. Так что мое желание быть Богом исполнилось». (Смеется).

«Перерыв на обед закончен!» – громко сообщают по рации. Вокруг Даши снова жужжат камеры, бегает девушка с хлопушкой, устанавливают свет. Чаруша здесь, как дирижер: существует везде и перемещается с огромной скоростью. Это похоже на огромный рой, в котором вдруг появляется актриса Аглая Тарасова. Это происходит незаметно: со всех сторон ее окружают гримеры и художники по костюмам. Кто-то поправляет челку, другие пудрят нос, третьи поправляют одежду – в павильоне в этот момент собирают декорацию полицейского участка. Сотрудника правопорядка играет Полина Филоненко. «У нас жанр такой – жизнеутверждающая комедия. Мне бы хотелось, чтобы люди после просмотра фильма «Марафон желаний» выходили из кинозала с улыбкой и верой в то, что все будет хорошо», – рассказывает Аглая Тарасова.