Режиссер Игорь Поплаухин планирует снять Константина Хабенского и Александра Паля в новом фильме о жизни Янки Дягилевой

Режиссер Игорь Поплаухин, автор короткометражного фильма-победителя конкурса короткого метра «Кинотавра» «Календарь», работает над созданием своей первой полнометражной картины. В основу художественного фильма «Офелия» ляжет хроника последних дней певицы Янки Дягилевой — возможно, с Константином Хабенским и Александром Палем в главных ролях.

О планах позвать актеров на главные роли Поплаухин рассказал во время питчинга проектов режиссеров-дебютантов в Министерстве Культуры. Так, Константина Хабенского режиссер видит в роли отца Янки Дягилевой, а Александра Паля — в образе Егора Летова. Главную роль исполнит петербургская актриса Кира Пиевская. «Это пока все дримкаст, и подтвердить пока не могу ничего», — добавил режиссер.

Напомним, актер, режиссер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Хабенский запускает блокчейн-платформу Cinematix для финансирования фильмов. Деньги планируют привлекать не только в России, но и в США, Индии и других странах Азии. Кроме того, Хабенский вместе с Ксенией Раппопорт и Сергеем Гармашем исполнят роли в триллере «В раю правды нет» по сценарию Александра Цыпкина.