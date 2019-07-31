Вышел тизер криминальной драмы о 90-х «Бык» Бориса Акопова — обладателя главного приза 30-го «Кинотавра»

Реквием по 1990-м глазами 30-летних: Антон Быков по кличке Бык только что вышел из тюрьмы и вот-вот снова в нее попадет. Но его отмазывают люди местного авторитета — у них есть дело: найти одного человека. Точность пересказа добавляет музыка, мода и чувство безысходности, граничащей с надежной.

Для Бориса Акопова «Бык» стал первой полнометражной картиной, что не помещало ей получить главный приз и приз за «Лучшую работу оператора» «Кинотавра» в этом сезоне. Картина дебютанта переносит в 1997 год в подмосковную Балашиху, где прошло его детство. Отец режиссера (а еще экс-танцовщика Большого театра!) был следователем, поэтому рассказывал много историй из той эпохи, но кое-что он помнит и сам.

Фильм выйдет в российский прокат 22 августа.

Напомним, 2 августа в Выборге стартует XXVII Фестиваль российского кино «Окно в Европу». Зрителям покажут около 130 фильмов, а сам кинофестиваль будет посвящен памяти актера, режиссера и сценариста Ролана Быкова. В конкурсной программе «Выборгский счет», лауреата которой выберут путем голосования участников и зрителей фестиваля, также заявлена лента «Бык» Бориса Акопова.