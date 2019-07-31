Появился первый трейлер фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе — с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши

Netflix показал первый трейлер грядущей фильма Мартина Скорсезе «Ирландец». Картина, главные роли в которой исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши, стала адаптированной экранизацией романа «Я слышал, ты красишь дома» Чарлза Брандта.

Фильм расскажет о Фрэнке Ширане по кличке Ирландец, который совершил убийства 25 гангстеров — в том числе знаменитого профсоюзного лидера Джимми Хоффы. Название также отсылает к мафиозному сленгу, означающему киллера-наемника, после убийства от рук которого на стенах и полах домов остаются пятна крови.

Netflix вложил в картину 160 миллионов долларов, 105 из которых стали гонорарами Роберта Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Мировая премьера фильма состоится 27 сентября 2019 года.

Напомним, ранее стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер фильма Мартина Скорсезе о концертном туре музыканта Боба Дилана «Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese». В ленту вошли эксклюзивные интервью, редкие архивные кадры выступлений, а также не публиковавшиеся ранее материалы. А еще рассказал о грандиозных планах — стриминговый сервис объявил о намерении снять экранизацию по мотивам «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса. Грядущий испаноязычный сериал станет первым воплощением романа на экране.