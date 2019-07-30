10 августа на территории пространства креативных индустрий «Маяк» в Новой Голландии впервые пройдет День Московской школы кино. В программу включены показы короткометражных фильмов от выпускников, а также лекции о жизни и творчестве легендарных режиссеров.

Куратор программы «Художественная постановка» Московской школы кино Аддис Гаджиев расскажет о художниках в кино, куратор курса «Режиссура монтажа» Андрей Дейча прочтет лекцию на тему «Скорсезе, Тарантино, Коэны, Вачовски — о чем они думали, когда снимали кино», а куратор программы «Практическая кинокритика» Всеволод Коршунов раскроет тайну правильного просмотра фильмов Хичкока в рамках лекции «Хичкок: о чем он думал, когда снимал «Психо»? Опыт медленного просмотра фильма».

В программе также заявлены показы короткометражных фильмов выпускников Московской школы кино, которые принимали участие в крупнейших международных и российских кинофестивалях. Покажут ленту «Полковники» режиссера Байбулата Батуллина, «Цугцванг» режиссера Сергея Рамза, картину «Урюк и курага» Линары Багаутдиновой, ленту «Пуля-дура» режиссера Сергея Ильина и «Шесть два восемь» Анны Кузнецовой.

День Московской школы кино в Санкт-Петербурге пройдет 10 августа в пространстве школы креативных индустрий «Маяк» в Новой Голландии. Вход свободный по предварительной регистрации.

Напомним, проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» запускает «Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии». Первая конкурсная программа будет показана уже в 2020 году, в превью мероприятия прошло с 26 по 28 июля — в программе состоялись премьерные показы, диалоги с режиссерами и презентации работ студентов Московской и Петербургской школ нового кино. Среди гостей были президент фестиваля Александр Роднянский, продюсер Константин Эрнст, актриса Светлана Устинова и другие.