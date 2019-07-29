В Петербурге пройдет показ фильма «Вудсток: три дня, изменившие поколение» в честь 50-летия фестиваля

В петербургском кинотеатре «Аврора» состоится специальный показ документального фильма Барака Гудмана «Вудсток: три дня, изменившие поколение» — составленный из уникальной хроники и редких архивных материалов к 50-летию легендарного музыкального события.

В 2019 году «Вудсток» отмечает 50-летний юбилей. Картина «Вудсток: три дня, изменившие поколение», ставит в центр сюжета не артистов, а зрителей — 500 тысяч молодых людей со всей Америки. Режиссер документальной ленты Барак Гудман показал событие через призму чувств и мыслей свидетелей под аккомпанемент баллад Джими Хендрикса и Джоан Баэз.

После премьерного показа, который состоится 1 августа в кинотеатре «Аврора», также пройдет дискуссия о том, как Вудсток связан с современной культурой. Спикерами станут куратор общественного пространства «Севкабель Порт» Алексей Онацко, создатель клуба «Ионотека» и лейбла Ionoff Music Александр Ионов, режиссер и музыкальный обозреватель журнала «Собака.ru» Дмитрий Первушин и музыкальный продюсер и организатор фестиваля Stereoleto Илья Бортнюк.

Показы пройдут при поддержке Levi’s — для посетителей фестиваля и звезд в диапазоне от Дженис Джоплин до Jefferson Airplane деним стал символом свободы и единства. Также фильм выступит в качестве превью Международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend, региональной версии Beat Film Festival, который пройдет в Петербурге с 9 по 13 октября.

Фильм «Вудсток: три дня, изменившие поколение» можно будет увидеть с 1 по 4 августа в кинотеатрах «Аврора» и Каро «Варшавский Экспресс».