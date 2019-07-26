Балагов, Роднянский и киношколы: Каким будет Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии?

Новая Голландия запустила свой международный кинофестиваль. Первый киносмотр будет в 2020 году, а с 26 по 28 июля на острове пройдет его превью: с кинопоказами, мастер-классами и презентациями. Редакция «Собака.ru» узнала у программного директора фестиваля Алексея Артамонова, как проходит отбор и почему к дебютам приравнивают вторые и третьи картины.



Александр Роднянский

Почему дебюты Дебютное кино – тот авангард и лабораторная часть кинофронта, где формулируются тенденции, появляются новые имена, происходят эксперименты. Это то, что станет трендом в будущем. С этим интереснее всего работать. Если дебютное произведение хорошее, почему бы его не отметить, а что будет дальше, никто не знает. Может быть, ничего или плохо, но это нисколько не мешает тому, что уже получилось хорошо.



Для режиссеров фестиваль – это возможность, с одной стороны, показать свои фильмы зрителям, с другой – людям из индустрии, которых мы будем звать в жюри. Кроме того, президент нашего киносмотра Александр Роднянский – очень крупный продюсер. Для начинающих режиссеров очень важно, чтобы их заметили, вложили в картины какие-то средства и дали возможность продолжать. Также у нас ощутимые денежные призы, которые тоже могут стать подспорьем для будущих фильмов.

Кадр из фильма "Дылда"

Кантемир Балагов

Про конкурс и награды Первая конкурсная программа фестиваля пройдет в 2020 году. В нее войдут конкурс полного метра и конкурс короткого метра. В них на равных будут соревноваться документальные, игровые и экспериментальные работы, потому что формальные границы между ними давно устарели. В полнометражном конкурсе будет до десяти картин. Про короткий метр пока судить сложно: все фильмы разного хронометража, и мы ограничены длительностью фестиваля. Также будет внеконкурсная программа, где покажем не только дебюты, но и важные фильмы, которые не дошли до зрителей, но по-своему являются прорывными и инновационными. Пока у нас планируются такие награды: гран-при, лучшая режиссура и два актерских приза для полного метра. Но, думаю, мы добавим еще. Для короткого метра будут три приза, которые будут на равных распределяться жюри между участниками. Островом фестиваль ограничиваться не будет, это просто технически невозможно. Новая Голландия, конечно, станет одной из площадок, но не единственной. Фильмы конкурсных программ также будут показываться в кинотеатрах.

Кадр из фильма "Мальчик русский"

Александр Золотухин

Про отбор Мы открыли сбор заявок, но на самом деле большая часть конкурса собирается вручную – из того, что можно увидеть на других фестивалях, из работы с дистрибьюторами, с киношколами. Требования международной или мировой премьеры у нас не будет. Мы к нему стремимся, но в нем нет смысла для фестиваля, который только начинает работать. Потому что это очень сильно сужает рамки в ущерб качеству фильмов. Фестиваль состоит из международных дебютов. Мы все разные, и важно, чтобы фильмы из разных мест, снятые разными же авторами, попадали на одну плоскость, где между ними мог бы возникать диалог. Так можно получить более широкий срез и уже в контексте него посмотреть и понять, чего, например, не достает российскому кинематографу. Это само по себе поддержка – включать наших авторов в международный конкурс, не пытаясь загнать их в локальную песочницу, которую нужно защищать от внешнего вторжения.

Кадр из фильма "Гив ми либерти"