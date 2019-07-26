Балагов, Роднянский и киношколы: Каким будет Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии?
|Новая Голландия запустила свой международный кинофестиваль. Первый киносмотр будет в 2020 году, а с 26 по 28 июля на острове пройдет его превью: с кинопоказами, мастер-классами и презентациями. Редакция «Собака.ru» узнала у программного директора фестиваля Алексея Артамонова, как проходит отбор и почему к дебютам приравнивают вторые и третьи картины.
Почему дебюты
Дебютное кино – тот авангард и лабораторная часть кинофронта, где формулируются тенденции, появляются новые имена, происходят эксперименты. Это то, что станет трендом в будущем. С этим интереснее всего работать. Если дебютное произведение хорошее, почему бы его не отметить, а что будет дальше, никто не знает. Может быть, ничего или плохо, но это нисколько не мешает тому, что уже получилось хорошо.
Для режиссеров фестиваль – это возможность, с одной стороны, показать свои фильмы зрителям, с другой – людям из индустрии, которых мы будем звать в жюри. Кроме того, президент нашего киносмотра Александр Роднянский – очень крупный продюсер. Для начинающих режиссеров очень важно, чтобы их заметили, вложили в картины какие-то средства и дали возможность продолжать. Также у нас ощутимые денежные призы, которые тоже могут стать подспорьем для будущих фильмов.
Про конкурс и награды
Первая конкурсная программа фестиваля пройдет в 2020 году. В нее войдут конкурс полного метра и конкурс короткого метра. В них на равных будут соревноваться документальные, игровые и экспериментальные работы, потому что формальные границы между ними давно устарели. В полнометражном конкурсе будет до десяти картин. Про короткий метр пока судить сложно: все фильмы разного хронометража, и мы ограничены длительностью фестиваля. Также будет внеконкурсная программа, где покажем не только дебюты, но и важные фильмы, которые не дошли до зрителей, но по-своему являются прорывными и инновационными.
Пока у нас планируются такие награды: гран-при, лучшая режиссура и два актерских приза для полного метра. Но, думаю, мы добавим еще. Для короткого метра будут три приза, которые будут на равных распределяться жюри между участниками. Островом фестиваль ограничиваться не будет, это просто технически невозможно. Новая Голландия, конечно, станет одной из площадок, но не единственной. Фильмы конкурсных программ также будут показываться в кинотеатрах.
Про отбор
Мы открыли сбор заявок, но на самом деле большая часть конкурса собирается вручную – из того, что можно увидеть на других фестивалях, из работы с дистрибьюторами, с киношколами. Требования международной или мировой премьеры у нас не будет. Мы к нему стремимся, но в нем нет смысла для фестиваля, который только начинает работать. Потому что это очень сильно сужает рамки в ущерб качеству фильмов.
Фестиваль состоит из международных дебютов. Мы все разные, и важно, чтобы фильмы из разных мест, снятые разными же авторами, попадали на одну плоскость, где между ними мог бы возникать диалог. Так можно получить более широкий срез и уже в контексте него посмотреть и понять, чего, например, не достает российскому кинематографу. Это само по себе поддержка – включать наших авторов в международный конкурс, не пытаясь загнать их в локальную песочницу, которую нужно защищать от внешнего вторжения.
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Кадр из фильма "Гив ми либерти"
Про превью фестиваля
Программа в этом году у нас небольшая – трехдневная: с 26 по 28 июля. Идея превью фестиваля была в том, чтобы отразить его будущую структуру и те линии, по которым он будет развиваться. У нас есть программа из короткометражных картин, сделанных на базе негосударственных киношкол. С одной стороны, это их презентация (мастера будут рассказывать про свои методы обучения), с другой – это не рекламная история, а показ фильмов и возможность обсудить их с авторами. Среди участников – Московская школа кино, Московская и Петербургская школы нового кино, а также Школа Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Кроме того, мы покажем видеоарт и экспериментальное кино от выпускников Школы Родченко (формально она не участвует в презентациях, так как большинство работ сделаны ее учениками уже после завершения обучения).
У нас будут шесть полнометражных фильмов. Надо сразу сказать, что далеко не все из них режиссерские дебюты. Это не самый очевидный момент. Мы, как и многие другие фестивали, в конкурс собираемся брать первые и вторые фильмы, называя их дебютами, что мне кажется вполне справедливым. Роттердам, например, в программе «Bright future» показывает и третьи картины режиссеров. Второй и третий фильм – это автор, который еще находится в начале своего пути.
Фильм открытия – «Гив ми либерти» вполне взрослого человека Кирилла Михановского, хотя формально это его третья полнометражная работа. В картине он обращается к собственному опыту – он русский эмигрант, который живет в Милуоки, штат Висконсин. Этот фильм – отчасти автобиографическая история про молодого человека, который пытается найти себя между двух огней: императивом американской протестанской мечты с трудовыми идеалами и русской общиной. Разрешением этого противоречия является любовь и чувствительность к окружающим людям и событиям. Фильм представят сам режиссер, его сосценарист Элис Остин и исполнитель одной из главных ролей Максим Стоянов. После показа они ответят на вопросы зрителей.
В первый день у нас также пройдет российская премьера фильма британки Джоанны Хогг «Сувенир». В нем она обращается к своим корням и личному опыту: как токсичные отношения трансформировали ее жизнь не самым простым образом, оставив на ней шрамы и рубцы. Но благодаря этому ей удается найти себя как автора. И это прекраснейший актерский дебют Онор Суинтон-Бирн, дочери Тильды Суинтон.
Остальные фильмы – это вторая картина очень перспективного китайского режиссера Би Ганя «Долгий день уходит в ночь». Невероятный формальный эксперимент: последний час ленты снят в 3D одним кадром. Это красивое гипнотическое путешествие. Мы устроили в «Бутылке» кинозал и арендовали оборудование специально для этого сеанса. Кроме того, покажем картины учеников Александра Сокурова: второй фильм Кантемира Балагова «Дылда» и первую ленту Александра Золотухина «Мальчик русский» (это будет петербургская премьера картины). Завершится превью третьим фильмом французского режиссера Оливера Лаше «И придет огонь», который приедет к нам на показ. Его работа – пример незабронзовевшего кинематографа.
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