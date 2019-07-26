Появился новый трейлер фильма «Щегол» по роману Донны Тартт с Николь Кидман и Энселом Элгортом в главных ролях

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала новый трейлер грядущего фильма «Щегол» по роману Донны Тартт — истории, которая в 2014 году удостоилась Пулитцеровской премии. Главные роли в картине исполнили Энсел Элгорт, Николь Кидман, Сара Полсон и Джеффри Райт.

Экранизация расскажет историю 13-летнего Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

Режиссером картины выступил Джон Кроули, автор фильмов «Разрыв» и «Замкнутая цепь», а также обладатель премии BAFTA в номинации «Выдающийся британский фильм года» за ленту «Бруклин». Мировая премьера фильма «Щегол» назначена на 13 сентября 2019 года. В российский прокат картина выйдет на день раньше, 12 сентября.

Напомним, о том, что роман американской писательницы Донны Тартт «Щегол», за который она получила Пулитцеровскую премию, совместно экранизируют компании Warner Bros. и Amazon, стало известно в августе 2017 года. Роман вышел в 2013 году. Права на экранизацию Warner Bros. и студия-продюсер картины RatPac выкупили еще 2014 году. Первый трейлер грядущей экранизации студия показала в мае этого года. А еще Мэрил Стрип и Николь Кидман сыграют главные роли в мюзикле Райана Мерфи «Выпускной».