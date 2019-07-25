Сегодня, 25 июля, Венецианский кинофестиваль объявил программу 2019 года. В рамках 76-го сезона, который стартует 28 августа, покажут ленты Романа Полански, Роя Андерсона, Стивена Содерберга и других режиссеров. Кроме того, впервые за «Золотого льва» поборется кинокомикс — «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.

В основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля будут участвовать ленты «Осиная сеть» Оливье Ассайяса, «Брачная история» Ноя Баумбаха, «Дело Дрейфуса» Романа Полански и «Прачечная» Стивена Содерберга. Впервые за всю историю смотра в основном конкурсе примет участие фильм в жанре кинокомикса — «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли. Вопреки ожиданиям, фильмов Вуди Аллена и Мартина Скорсезе в программе нет.

В программу «Горизонты» вошел фильм русско-грузинского производства «Преступный человек» режиссера Дмитрия Мамулия и украинская картина Atlantis Валентина Васяновича. Покажут и документальную ленту сына Андрея Тарковского об отце. Во внеконкурсной программе — продолжение сериала «Молодой Папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу в главной роли, фильм Сергея Лозницы «Торжество похорон» о прощании со Сталиным. Откроет 76-ой сезон фильм Хирокадзу Корээда «Правда».

В рамках специального показа состоится не только премьера продолжения истории о папое Пие XIII в исполнении Джуда Лоу («Новый папа»). В программе заявлена лента «Необратимость» Гаспара Ноэ, фильм «С широко закрытыми глазами» Стенли Кубрика и отреставрированная версия картины «Калина красная» Василия Шукшина — в рамках смотра «Венецианская классика». Лента «Сожженная оранжевая ересь» итальянского режиссера Джузеппе Капотонди с Миком Джаггером, Элизабет Дебики и Дональдом Сазерлендом закроет 76-й Венецианский кинофестиваль.