Константин Богомолов приступил к работе над сериалом «Хороший человек» — о поимке «ангарского маньяка»

Режиссер Константин Богомолов приступил к работе над сериалом «Хороший человек». Сюжет основан на реальной истории поимки «ангарского маньяка» Михаила Попкова — серийного убийцы, совершившего не менее 77 убийств молодых женщин в 1992 по 2010 год.

По сюжету, в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская, командированная начальством для того, чтобы «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». Встречают ее прохладно — в городе еще с 90-х годов сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету.

В историю сценария легла реальная история «ангарского маньяка» Михаила Попкова. За 20 лет мужчина совершил не менее 77 убийств молодых женщин от 16 до 40 лет, проживавших в Иркутской области. Уже после ареста в 2012 году бывший лейтенант МВД Попков объяснял, что убивать стал после измены жены. Называл себя «чистильщиком», который избавлял общество от женских пороков.

«В «Хорошем человеке» мы исследуем то зло, которое кроется в каждом из нас вне зависимости от социума, в котором мы живем. Для меня лично это переключение в другой жанр – жанр психологического триллера. А также продолжение исследования профессии, которым для меня является каждая работа, и одновременно продолжение отношений с прекрасной продюсерской и творческой командой, которую я встретил на «Содержанках», с которой я с удовольствием продолжаю работать. Уверен, мы сделаем еще много крутого и интересного», — рассказал Богомолов о новом проекте.

Сериал «Хороший человек» выйдет на видеосервисе Start, дата премьеры пока не называется.

Напомним, в конце мая стало известно, что режиссер Константин Богомолов назначен художественным руководителем московского Театра на Малой Бронной. Он заменит в должности Сергея Голомазова — для действующего худрука это сезон будет заключительным. А в апреле на сцене театра имени Андрея Миронова состоялась премьера новой работы Богомолова — спектакля «Одиссея 1936» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Постановка стала третьей работой режиссера за сезон. Кроме того, Богомолов снимет продолжение многосерийного проекта «Содержанки» — только теперь в качестве шоураннера проекта. А недавно режиссер стал гостем нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак».