Вчера, 24 июля, стало известно о кончине голландского актера Рутгера Хауэра. Он был известен по ролям в фильмах «Бегущий по лезвию», «Плоть и кровь» и «Достучаться до небес», а также своим многолетним сотрудничеством с режиссером Полом Верхувеном.

Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах еще 19 июля, похороны актера прошли вчера, 24 июля. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь, однако какая именно агенты актера не сообщают.

Рутгер Хауэр родился 23 января 1944 года в нидерландском городе Брекелен в актерской семье. В 1962 году поступил в театральный институт, а в 1968 году дебютировал в кино. Его многолетнее сотрудничество с нидерландским режиссером Полом Верховеном началось с участия в телесериале «Флорис» и продолжалось более десяти лет. Первой совместной работой стала лента «Турецкие наслаждения» 1973 года, ставшая на следующий год номинантом на «Оскар» в категории «лучший зарубежный фильм».

Хауэр также исполнил роли в фильмах «Кити-вертихвостка», «Оранжевый солдат», «Лихачи», «Плоть и кровь». Первое появление в Голливуде Хауэра состоялось в картине «Ночные ястребы» 1981 года с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В 1987 году исполнил роль Александра Печерского в «Побеге из Собибора» режиссера Джека Голда, за что получил «Золотой глобус».

В списке актерских работ Рутгера Хауэра также роли в фильмах «Бегущий по лезвию» режиссера Ридли Скотта, «Бэтмен: Начало», «Город грехов», «Достучаться до небес», «Ночные ястребы», «Братья Систерс», «Зов предков» и других. В апреле 1999 года Хауэр получил в Нидерландах звание «Лучший актер столетия», празднование которого на нидерландском телевидении вылилось в ретроспективу его фильмов, проведенную без остановок в течение целого дня.