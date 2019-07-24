«Доктор Хаус» и «Остаться в живых»: россияне назвали любимые иностранные сериалы

Аналитики «Левада-центра» выяснили , какие иностранные сериалы больше приходятся «по душе» жителям России. Так, 62% опрошенных просмотрели как минимум один сериал, а 35% не видели ни одну современную зарубежную историю.

«Игра Престолов» стала самым популярным сериалом среди россиян — детище HBO смотрели 26% опрошенных. Следующим по популярности стал британский «Шерлок» от BBC с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях. «Доктор Хаус» в исполнении Хью Лори стал третим в рейтинге и набрал 24% ответов. «Чернобыль» от HBO и «Остаться в живых» — по 22% каждый.

В рейтинге также фигурируют сериалы «Сверхъестественное» (15%), «Ходячие мертвецы» и культовые «Друзья» (14%), «Во все тяжкие» и «Теория большого взрыва», набравшие по 8% соответственно. «Очень странные дела», презентовавшие в начале июля новый сезон, смотрели всего 4% россиян. Замыкает рейтинг сериал «Офис» о взаимоотношениях внутри коллектива — 2%.

Напомним, ранее любимым досугом россиян оказался просмотр фильмов и сериалов — так отдыхают 79% жителей страны. При этом больше половины респондентов, а именно 55%, ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Третий сезон сериала «Очень странные дела» побил рекорд Netflix по количеству зрителей. Премьера продолжения состоялась 4 июля, а уже через четыре дня аудитория превысила 40,7 миллионов зрителей.