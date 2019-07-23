В Сети появилось видео со съемок грядущей экранизации романа-антиутопии Евгения Замятина «Мы». Главные роли в ленте, режиссером которой выступил Гамлет Дульян, исполят Егор Корешков, Юрий Колокольников, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарев и Софья Донианц.

По сюжету, после Великой Войны, которая привела к исчезновению практически всего населения Земли, прошло 200 лет — и остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Инженер Д-503 считает жизнь «по расписанию» идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои силы и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Но случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе.

Первая экранизация романа-антиутопии Замятина «Мы» была сняла в 1982 году в Германии, а в 2016 году во Франции выпустили короткометражный фильм «Стеклянная крепость» по мотивам произведения. За адаптацию и актуальное звучание будущего фильма режиссера Гамлета Дульяна отвечает Александр Талал, который работал над проектами «Дневной дозор» и «Черная молния».

Напомним, актер Юрий Колокольников продолжает завоевывать Голливуд. Вслед за исполнением экранного образа предводителя клана «Одичалых» в сериале «Игра Престолов», Колокольникова утвердили на одну из главных ролей в новом фильме Кристофера Нолана «Принцип».