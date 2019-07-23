Министерство культуры России окажет финансовую поддержку производству продолжения легендарных советских мультфильмов. Список насчитывает 50 анимационных картин, в числе которых «Умка», «Веселая карусель», «Приключения Пети и волка» и другие.

Господдержку получат 50 мультфильмов для детей, 10 из которых — проекты студии «Союзмультфильм». Новыми выпусками обзаведутся анимационный киножурнал «Веселая карусель», мультфильмы «Приключения Пети и волка» и «Умка». Бюджетные средства также получат создатели «Малышариков-5», «Бодо Бородо. Путешествия», «Динозавра Рики», третьего выпуска «Мультипелок», «Лунтика и его друзей», «Белки и Стрелки. Тайны космоса», «Горы самоцветов» и другие.

Финансирование будет выделено и авторской анимации — поддержку получат 26 картин, в том числе новые работы Александра Свирского, Ивана Максимова, Алексея Туркуса, Валентина Телегина, Светланы Андриановой и других режиссеров.

Напомним, в феврале киностудия «Союзмультфильм» заявила о планах на запуск продолжения культовых мультфильмов. Обещание дано не просто так — в этом году любимые советские мультики празднуют полувековой юбилей. Студия также планирует выпустить еще 20 новых серий «Возвращения в Простоквашино» в 2019 году. А в мае прошлого года стало известно, что попугай Кеша станет стендапером — в ремейке культового советского мультфильма.

Ранее петербургский мультипликатор и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Бронзит показал трейлер грядущего фильма «Он не может жить без космоса». В 2015 году другая его работа, фильм «Мы не можем жить без космоса», заняла первое место на Международном анимационном фестивале. А еще Константин Бронзит и мультипликатор Миша Сафронов ищут студентов в свою анимационную мастерскую — они научатся работать с готовым сценарием, понимать законы драматургии, приемы создания мультфильма и многое другое.