Появился первый кадр со съемок фильма Алексея Учителя «47» о лидере группы «Кино» Викторе Цое. Главные роли в картине исполнят Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник и другие.

Актриса Паулина Андреева, известная по работе в сериале Валерия Тодоровского «Оттепель» и фильму «Саранча», исполнит роль последней любви Виктора Цоя. Актер и режиссер Евгений Цыганов воплотит экранный образ водителя «икаруса», в автомобильной аварии с которым и погиб музыкант. Роль продюсера группы «Кино» Юрия Айзеншписа досталась Игорю Вернику.

Образ самого Виктора Цоя в грядущей картине не появится, так как повествование начнется уже после гибели. Фильм расскажет о событиях июля-августа 1990 года, когда родственники Цоя везли его тело до Петербурга после аварии в Латвии.

Напомним, о том, что режиссер Алексей Учитель планирует снять фильм о музыканте Викторе Цое, стало известно в сентябре 2018 года. Сценарий к картине пишет Александр Гоноровский, работавший вместе с режиссером над картиной «Край». В июле Учитель приступил к производству ленты, подчеркнув, что лично знал лидера группы «Кино» и очень любил его. Евгений Цыганов также задействован в мистической драме «Девятая» режиссера Николая Хомерики. Сюжет картины строится вокруг загадочных убийств женщин в центре города, к расследованию которых подключается тайная полиция.