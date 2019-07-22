Появился первый трейлер нового сериала от HBO «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в главной роли
Телеканал HBO показал первый трейлер грядущего сериала «Екатерина Великая», главную роль в котором исполнила оскароносная актриса Хелен Миррен.
По заявлению телеканала, сериал расскажет о «бурном правлении Екатерины Великой — монарха, политика, изменившего место российской империи в мире в XVIII веке». Грядущая премьера выйдет в формате мини-сериала и будет состоять из четырех эпизодах. Сюжет будет посвящен последним годам правления императрицы и ее отношениям с генерал-фельдмаршалом Григорием Потемкиным, которые «вместе выступили в роли архитекторов современной России».
Главные роли в мини-сериале исполнили Хелен Миррен, Джейсон Кларк (в роли князя Потемкина), Джо Куинн, Эндрю Ротни, Фил Данстер и другие. Режиссером проекта выступил Филипп Мартин, известный по фильму «Хокинг» и сериалу «Корона» о королеве Елизавете с Миррен в главной роли, за воплощение на экране которой актриса получила «Оскар».
Премьера сериала «Екатерина Великая» состоится в 2019 году, однако точной даты телеканал пока не называет.
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