Появился первый трейлер нового сериала от HBO «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в главной роли

По заявлению телеканала, сериал расскажет о «бурном правлении Екатерины Великой — монарха, политика, изменившего место российской империи в мире в XVIII веке». Грядущая премьера выйдет в формате мини-сериала и будет состоять из четырех эпизодах. Сюжет будет посвящен последним годам правления императрицы и ее отношениям с генерал-фельдмаршалом Григорием Потемкиным, которые «вместе выступили в роли архитекторов современной России».

Главные роли в мини-сериале исполнили Хелен Миррен, Джейсон Кларк (в роли князя Потемкина), Джо Куинн, Эндрю Ротни, Фил Данстер и другие. Режиссером проекта выступил Филипп Мартин, известный по фильму «Хокинг» и сериалу «Корона» о королеве Елизавете с Миррен в главной роли, за воплощение на экране которой актриса получила «Оскар».

Премьера сериала «Екатерина Великая» состоится в 2019 году, однако точной даты телеканал пока не называет.