Вышел трейлер к фильму Николая Хомерики «Девятая»

Сегодня на YouTube вышел мистический трейлер ленты «Девятая», которая рассказывает о Петербурге XIX века и загадочных убийствах.

Ролик был представлен на фестивале VK Fest продюсером Александром Роднянским, который отметил, что «хотя по первому трейлеру и не видно», но фильм неправильно называть «мистическим» триллером, так как он, скорее, «приключенческий».

Как следует из видео, сюжет строится вокруг загадочных убийств женщин в центре города, к расследованию которых подключается тайная полиция. После чего одна из героинь видит тайные знаки и сны о некоей «книге».

В главных ролях играют актриса Дейзи Хэд, Евгений Цыганов, Юрий Колокольцев, в кадре также можно заметить Дмитрия Лысенкова, известного петербуржцам по спектаклям в Александринском театре и «Приюте комедианта». По словам Роднянского, фильм выйдет на экраны 7 ноября 2019 года. Режиссёром выступил Николай Хомерики,который снял фильм «Селфи» и «Ледокол».

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