«Тайна печати дракона» эксклюзивно стартует в IMAX 12 сентября
Новый российский боевик-фэнтези с участием всемирно известных актеров «Тайна печати дракона» покажут на широком экране в IMAX® — за неделю до широкого проката во всех кинотеатрах России.
Это вторая часть киносаги, первая вышла еще в 2014 году и называлась «Вий 3D». Сейчас в производстве уже третья часть блокбастера, где должен сняться Мэл Гибсон.
«Тайна печати дракона» — это картина российско-китайского производства, которая расскажет зрителям о полном загадок и опасностей, путешествии англичанина Джонатана Грина, отправившегося на Дальний Восток по поручению Петра I — изготовить карты неизведанной части России. Долгий путь, полный приключений, приведет исследователя в Китай, где его ждет масса головокружительных открытий и неожиданных встреч, в том числе и очередная встреча с Царем всех драконов, Вием.
Съемки «Тайны печати дракона» проходили в Чехии, Китае и в России. В работе над фильмом была задействована международная команда (общей сложностью более 540 человек из 10 стран). В картине снялись актеры из России, Китая, Америки, Англии. Зрители вновь встретятся с английским картографом Джонатаном Грином (Джейсон Флеминг) и Лордом Дадли (Чарльз Дэнс), а также им предстоит знакомство с абсолютно новыми героями в исполнении легендарных актеров: Джеки Чана, Арнольда Шварценеггера, Рутгера Хауэра, Мартина Клебба, Кристофера Фэйрбэнкома.
Картина полностью конвертирована в формат IMAX®, то есть зрителей ждут чистое изображение в сочетании с четко выверенной геометрией залов IMAX и мощным цифровым звуком — все это создает эффект присутствия, то есть зрители буквально переносятся внутрь самого действия картины.
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