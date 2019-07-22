Новый российский боевик-фэнтези с участием всемирно известных актеров «Тайна печати дракона» покажут на широком экране в IMAX® — за неделю до широкого проката во всех кинотеатрах России.

Это вторая часть киносаги, первая вышла еще в 2014 году и называлась «Вий 3D». Сейчас в производстве уже третья часть блокбастера, где должен сняться Мэл Гибсон.

«Тайна печати дракона» — это картина российско-китайского производства, которая расскажет зрителям о полном загадок и опасностей, путешествии англичанина Джонатана Грина, отправившегося на Дальний Восток по поручению Петра I — изготовить карты неизведанной части России. Долгий путь, полный приключений, приведет исследователя в Китай, где его ждет масса головокружительных открытий и неожиданных встреч, в том числе и очередная встреча с Царем всех драконов, Вием.