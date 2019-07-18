В Петербурге покажут отреставрированный фильм «Игла» с Виктором Цоем в главной роли

Культовый фильм «Игла» режиссера Рашида Нугманова с лидером группы «Кино» Виктором Цоем вновь выйдет на большие экраны. Отреставрированную версию ленты покажут в День памяти музыканта 15 августа.

Показы пройдут в Петербурге, Сургуте, Тюмени, Казани, Калининграде, Екатеринбурге и Самаре. Московскую премьеру отреставрированной версии фильма «Игла» представил режиссер картины Рашид Нугманов. По сюжету, вернувшись в Алма-Ату, Моро не хочет, чтобы родители знали о его приезде, и в поисках временного пристанища вспоминает о девушке, которую он когда-то любил. Дина рада встрече, но Моро что-то настораживает в ней.

Расписание сеансов можно посмотреть здесь.

Фильм «Игла» впервые вышел на экраны кинотеатров 16 сентября 1988 года в Алма-Ате. В 2010 году вышла перемонтированная версия «Игла Remix». Ранее в Петербурге появилось объявление о продаже «подлинного первого сценария» фильма — экземпляр с рукописным текстом поверх машинного принадлежал сценаристу Бахыту Килибаеву.

Напомним, ранее режиссер Алексей Учитель заявил, что в мае 2019 года собирается начать съемки фильма о музыканте Викторе Цое. На данный момент утвержден актерский состав картины. Учитель подчеркнул, что лично знал лидера группы «Кино» и очень любил его. Фильм расскажет о событиях июля-августа 1990 года, когда родственники Цоя везли его тело до Петербурга после аварии в Латвии.