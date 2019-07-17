Появился первый трейлер нового фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк»

На официальном канале кинокомпании Leos Film появился первый трейлер грядущего фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк». Главные роли в картине исполнили актриса Юлия Высоцкая, Елизавета Климова, Ася Озтюрк, Федор Лавров и Юрий Трубин.

Премьера нового фильма Гай Германики «Мысленный волк» состоялась на 30-ом «Кинотавре» — картина участвовала в основном конкурсе кинофестиваля. Лента расскажет о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые лишь на время обретают взаимопонимание — сплоченные страхом перед вымышленной историей о волке-людоеде.

«Фильм представляет собой притчу о страхе, это рассказ о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые на время обретают взаимопонимание, сплоченные страхом перед выдуманной матерью историей о волке — людоеде. Это размышление об утерянной чистоте помыслов, которая является главным условием гармонии человеческого существования и еще одна иллюстрация пословицы — «сон разума рождает чудовищ»», — говорится в описании к промо.

В российский прокат фильм Валерии Гай Германики «Мысленный волк» выйдет 17 октября 2019 года.

Напомним, на 30-ом ежегодном фестивале «Кинотавр», который прошел в июле в Сочи, фильм Валерии Гай Германики «Мысленный волк» получил специальный диплом имени Таривердиева «За музыкальное решение фильма», композитором которого выступил Игорь Вдовин. О том, какие российские картины также удостоились почетного звания — в нашем материале.