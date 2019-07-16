Представители российской киноиндустрии планируют разработать собственный свод правил для регулирования кинопроката в стране. По их мнению, это необходимо для определения приоритетности выпуска фильмов на большие экраны — например, чтобы «дать возможность голливудским фильмам выходить в прокат в день мировой премьеры, чтобы не вызывать негативного общественного резонанса».

О намерении российских кинематографистов рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она также отметила, что возглавить инициативную группу по вопросу разработки свода правил может продюсер Сергей Сельянов. Так, саморегулирование проката, по словам Ямпольской, должно решить проблему переносов иностранных блокбастеров ради поддержки отечественных картин.

«Представители отрасли заверили нас, что собираются заниматься саморегулированием, то есть давать заранее приоритеты нескольким национальным фильмам, затем оставлять релизы там, где они должны быть. Дать возможность голливудским фильмам выходить в прокат в день мировой премьеры, чтобы не вызывать негативного общественного резонанса. Это все существует на уровне намерений, это все добровольная деятельность самого сообщества», — отметила Ямпольская.

Напомним, этой весной Минкульт принял решение перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» с 25 на 29 апреля — из-за выхода в российский прокат картины «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли. Некоторые кинотеатры выступили с требованием отказаться от решения. Письмо с такой просьбой они написали в Минкульт и прокатчику фильма Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR).

Ранее в рамках заседания общественного совета при комитете по культуре Госудумы состоялось обсуждение выдачи прокатных удостоверений российским кинолентам. Тогда лидер музыкальной группировки «Ленинград» и многократный номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров выступил против действующих правил. По его мнению, жесткий надзор за произведениями по юридическим или моральным соображениям отдаляет их от действительности, поэтому стремление посещать киносеансы у россиян стремительно пропадает.