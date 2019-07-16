Том Хэнкс и Остин Батлер сыграют в новом музыкальном байопике об Элвисе Пресли

Американский актер Остин Батлер, наиболее известный по ролям в телесериалах «Зоуи 101», «Дневники Кэрри» и «Жизнь непредсказуема», исполнит главную роль в новом музыкальном байопике от студии Warner Bros. о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли. Вместе с ним в картине примет участие оскароносец Том Хэнкс — в роли менеджера Тома Паркера.

Сюжет грядущего фильма будет сосредоточен на пути Элвиса Пресли к славе, который покажут через призму сложных отношений будущего короля рок-н-ролла с его менеджером Томом Паркером. Съемки начнутся в начале следующего года, режиссером картины выступит автор фильмов «Мулен Руж» и «Великий Гэтсби» Баз Лурманн.

На роль Пресли пробовались актеры Энсел Элгорт, звезда фильма «Одержимость» Майлс Теллер, воплотивший на большом экране образ Джона Леннона в байопике «Стать Джонном Ленноном» Аарон Тейлор-Джонсон и даже певец Гарри Стайлз.

«Во время кастинга для меня было честью встретить такое огромное количество талантливых актеров. Я слышал об Остине Батлере после его выдающейся роли в фильме «Ледяное происшествие на Бродвее» с Дензелом Вашингтоном и после долгих экранных тестов и уроков вокала уже однозначно знал, что он мог бы воплотить дух одного из самых знаковых музыкальных деятелей мира», — рассказал режиссер картины Баз Лурманн.