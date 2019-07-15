Комедия Анны Пармас «Давай разведемся» стала лучшим фильмом на фестивале «Балтийские дебюты»

Комедия режиссера Анны Пармас «Давай разведемся» стала лучшим фильмом на фестивале «Балтийские дебюты», который прошел в Светлогорске с 6 по 12 июля. Это очередная награда в копилку призов дебютировавшей в полном метре Пармас — ранее лента также была признана лучшей в конкурсе дебютов «Кинотавра» .

В списке конкурсантов XVI Международного фестиваля «Балтийские дебюты» участвовали 8 российских лент-дебютантов — «На районе» режиссера Ольги Зуевой, «Мальчик русский» от ученика Александра Сокурова Александра Золотухина, лента «Молодое вино» Петра Олевского, фильм «Предок» режиссера Максима Зыкова, «Ваш репетитор» Антона Коломееца, «Люби их всех» режиссера Марии Агранович, фильм «Двое» Тимофея Жалнина и ставшая победителем картина «Давай разведемся» Анны Пармас.

По сюжету, успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Главные роли в картине исполнили Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Надежда Маркина и другие.

В российский прокат комедия «Давай разведемся» выйдет 21 ноября 2019 года.

Напомним, 16 июня на торжественной церемонии закрытия были объявлены победители 30-го «Кинотавра». В конкурсе «Кинотавр.Дебют» члены жюри отдали свое предпочтение комедии «Давай разведемся», режиссером которой выступила Анна Пармас. Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России получили сразу две ленты — «Мальчик русский» Александра Золотухина и фильм «Керосин» Юсупа Разыкова. Полный список победителей — в нашем итоговом материале.