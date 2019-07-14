В Петербурге впервые пройдет Международный кинофестиваль дебютного кино, он состоится на острове Новая Голландия с 26 по 28 июля — об этом в своем инстаграме сообщил президент «Кинотавра» Александр Роднянский.

В трехдневную программу фестиваля входят российская премьера фильма «Сувенир» Джоаны Хогг, победителя Гран-при «Сандэнса-2019», фильм-участник Каннского кинофестиваля 2018 года «Долгий день уходит в ночь» Би Ганя, показ киноленты «Мальчик русский» Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова.

На фестивале покажут картины Кирилла Михановского под названием «Гив ми либерти», также представят ленту «И придет огонь» обладателя приза жюри «Особого взгляда» 2019 года Оливера Лаше. Особенность фестиваля заключается в том, что у зрителей будет возможность задать режиссерам свои вопросы.

Кроме того, режиссеры Кирилл Михановский и Кантемир Балагов проведут мастер-классы по киноискусству. Например, Кантемир покажет рабочие материалы к своей картине «Дылда» и расскажет о стадиях ее производства.

Ранее Кантемир Балагов получил вторую каннскую награду за фильм «Дылда».