В Петербурге впервые пройдет Международный кинофестиваль дебютного кино
В Петербурге впервые пройдет Международный кинофестиваль дебютного кино, он состоится на острове Новая Голландия с 26 по 28 июля — об этом в своем инстаграме сообщил президент «Кинотавра» Александр Роднянский.
В трехдневную программу фестиваля входят российская премьера фильма «Сувенир» Джоаны Хогг, победителя Гран-при «Сандэнса-2019», фильм-участник Каннского кинофестиваля 2018 года «Долгий день уходит в ночь» Би Ганя, показ киноленты «Мальчик русский» Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова.
На фестивале покажут картины Кирилла Михановского под названием «Гив ми либерти», также представят ленту «И придет огонь» обладателя приза жюри «Особого взгляда» 2019 года Оливера Лаше. Особенность фестиваля заключается в том, что у зрителей будет возможность задать режиссерам свои вопросы.
Кроме того, режиссеры Кирилл Михановский и Кантемир Балагов проведут мастер-классы по киноискусству. Например, Кантемир покажет рабочие материалы к своей картине «Дылда» и расскажет о стадиях ее производства.
Ранее Кантемир Балагов получил вторую каннскую награду за фильм «Дылда».
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Культурная программа Санкт- Петербурга обогатится новым кинематографическим событием - с 26 по 28 июля этого года в Новой Голландии впервые пройдет Международный кинофестиваль дебютного кино. Я принял любезное приглашение организаторов стать президентом этого фестиваля и хотел бы коротко рассказать вам о программе. Но сначала для тех, кто не слышал о Новой Голландии: во времена создания Санкт-Петербурга Петр I приглашал голландских кораблестроителей для работы на верфях левого берега Невы. Те места и стали называть Голландией, а позднее это название закрепилось за островом, образованным Мойкой, Адмиралтейским и Крюковым каналами. В 2010 году компания Millhouse Романа Абрамовича, выиграв тендер, приступила к реставрации острова. За создание концепции отвечал фонд «Айрис» Дарьи Жуковой. В результате появился уникальный проект «Новая Голландия: культурная урбанизация», который продемонстрировал абсолютно новый подход в адаптации к современности территории, являющейся памятником культуры и истории. Так родился живой исторический парк, предлагающий своим посетителям художественные выставки, концерты, лекции и другие культурные события. Включая теперь и Международный фестиваль дебютного кино, цель которого открывать своим гостям новые художественные рубежи и новых авторов. В рамках трехдневной программы зрители смогут присутствовать на российской премьере фильма «Сувенир» Джоаны Хогг, обладателя Гран-при 2019 Sundance, российской премьере фильма-участника Каннского кинофестиваля 2018 года «Долгий день уходит в ночь» Би Ганя, петербургской премьере фильма «Мальчик русский» Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова. Состоятся и петербургские премьеры фильмов «Гив ми либерти» Кирилла Михановского, тепло принятого на фестивале Sundance и в «Двухнедельнике режиссеров» Каннского кинофестиваля, «И придет огонь» обладателя приза жюри «Особого взгляда» 2019 года Оливера Лаше. Оба режиссера смогут ответить на вопросы зрителей. Свои мастер-классы проведут Кирилл Михановский и Кантемир Балагов, который покажет рабочие материалы к фильму «Дылда» и расскажет, как менялся фильм на разных стадиях производства. Будете в Питере в эти дни, приходите.
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