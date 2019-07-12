Что посмотреть в кино на этой неделе: от Джармуша до Бессона
Восстание зомби в версии Джима Джармуша, Саша Лусс и Александр Петров в ленте Люка Бессона, а также фильм-концерт The Cure – какие картины выходят в прокат на этой неделе.
«Анна» / Anna
Люк Бессон снял, спродюсировал и написал сценарий боевика об убийственно (в прямом смысле) красивой модели-киллере из России Анне (Саша Лусс). Вишенка на торте тут даже не Хелен Миррен и Киллиан Мерфи в касте, а самый востребованный российский актер Александр Петров в одной из ролей.
С 11 июля
«Мертвые не умирают» / The Dead Don't Die
Про фильм, открывавший Каннский кинофестиваль в этом году, только ленивый не успел пошутить, что после вампиров Джим Джармуш взялся за зомби. И снова в отличной компании! Билл Мюррей, Хлоя Севиньи и Адам Драйвер играют в черной комедии полицейских, Тильда Суинтон – сотрудницу морга, а Игги Поп, Сара Драйвер и Кэрол Кейн – живых мертвецов.
С 11 июля
-
Фото: DFP Photographic / Shutterstock.com
«The Cure: Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London»
Если по каким-то причинам вы не попадаете на выступление The Cure на столичном «Пикнике Афиши», фильм-концерт – отличная альтернатива. Его же рекомендуется смотреть, чтобы лучше подготовиться к лайву культовых рокеров, вдохновлявших в том числе Виктора Цоя.
С 11 июля
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.