Что посмотреть в кино на этой неделе: от Джармуша до Бессона

Восстание зомби в версии Джима Джармуша, Саша Лусс и Александр Петров в ленте Люка Бессона, а также фильм-концерт The Cure – какие картины выходят в прокат на этой неделе.

«Анна» / Anna Смотреть трейлер Люк Бессон снял, спродюсировал и написал сценарий боевика об убийственно (в прямом смысле) красивой модели-киллере из России Анне (Саша Лусс). Вишенка на торте тут даже не Хелен Миррен и Киллиан Мерфи в касте, а самый востребованный российский актер Александр Петров в одной из ролей. С 11 июля

«Мертвые не умирают» / The Dead Don't Die Смотреть трейлер Про фильм, открывавший Каннский кинофестиваль в этом году, только ленивый не успел пошутить, что после вампиров Джим Джармуш взялся за зомби. И снова в отличной компании! Билл Мюррей, Хлоя Севиньи и Адам Драйвер играют в черной комедии полицейских, Тильда Суинтон – сотрудницу морга, а Игги Поп, Сара Драйвер и Кэрол Кейн – живых мертвецов. С 11 июля

Фото: DFP Photographic / Shutterstock.com