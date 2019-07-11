Непривычный Паль, секс и поиски счастья: о чем сериал «Бихэппи»?

На сервисе ТНТ-Premier сегодня, 11 июля, вышли три серии драмеди «Бихэппи» с Александром Палем, Марией Шалаевой, Шамилем Хаматовым и Мариной Васильевой. Кинокритик Иван Пугин рассказывает, почему история о помещенных в современные реалии чеховско-володинских героях (которые, конечно, несчастны по-своему) может стать хитом, как когда-то «Сладкая жизнь».

Сериал начинается с того, что доктор Аркаша (его играет брат Чулпан Хаматовой Шамиль) возвращается с женой Шурой (Марина Васильева из «Как меня зовут» и «Нелюбви») и сыном из США, где у него отозвали медицинскую лицензию. В аэропорту их встречают друг семьи, богатый бездельник Евген, и сестра жены Оксана (Мария Шалаева). Евген, которого играет сменивший амплуа обаятельного рубахи-парня Александр Паль, одержим идеей жениться на девственнице, а в остальное время спит с девушками модельной внешности, играет в приставку и ездит на иглоукалывание (как раз к Оксане, она тоже врач) на дорогом внедорожнике, который ему явно купил отец – директор клиники, куда Аркашу должны взять иностранным консультантом. Всем героям около 35 лет, и все они по-своему несчастны.

Продюсеры кинокомпании «Good Story Media» при создании нового продукта явно ориентировались на свой хит пятилетней давности – сериал «Сладкая жизнь». Оттуда пришли режиссер первых двух его сезонов Андрей Джунковский, снявший все восемь эпизодов «Бихэппи», оператор Илья Овсенев и актриса Ольга Медынич в роли властной жены мэра. Но самое главное, что получилось передать – общий тон сериала. Это снова драмеди, но с живыми и меняющимися персонажами, за эволюцией которых на протяжении всего проекта будет интересно наблюдать. Ситуации, в которых оказываются герои, узнаваемы, а Москва, где происходит действие, наконец-то реальна. Что-то сериалу, впрочем, удалось меньше: не очевиден выбор актера на главную роль (Аркаши), да и сам характер прописан (по крайней мере, в самом начале) пунктирно и неглубоко. Анимация, которая иногда сопровождает действие, сделана топорно. Не обошлось и без явных клише – на жену Аркаши, прожившую несколько лет в США и совершенно отвыкшую от российской безалаберности и вседозволенности, в течение одного дня сваливаются все возможные бытовые беды. Полицейские в сериале пьют, чиновники берут взятки, а рабочие и водители такси ругаются матом и хамят.