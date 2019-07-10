Американский писатель-фантаст и автор серии романов «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин раскрыл некоторые подробности сюжета приквела «Игры Престолов». Борьба за власть станет еще ожесточеннее. В ней будут участвовать по меньшей мене сто королевств — и ни одного Ланнистера.

Действие приквела будет происходить примерно за 5 тысяч лет до начала событий, показанных в «Игре Престолов». Вестерос поделится на по меньшей мере сто королевств — во время завоевания Эйгона Таргариена их было всего семь. Появятся в приквеле и лютоволки, Белые ходоки и даже мамонты, а вот драконов в сериале не будет.

Приквел предшествует появлению семьи Ланнистеров, но зрителям покажут представителей другого родственного клана, которые проживают на территории будущего дома свергнутых правителей. «Ланнистеров тогда не было, но вот Утес Кастерли на месте — он все равно что Гибралтарская скала. И тогда в этом месте жили Кастерли — в их честь замок называется и во времена «Игры Престолов»», — рассказывает писатель.

Мартин продолжит придерживаться своего правила не вводить ведущих персонажей — действие будет разворачиваться вокруг множества людей. «Я не решаюсь использовать слово «ведущий». Как вы знаете, в «Игре Престолов» мы никогда не выделяли кого-то одного в качестве главного актера или актрисы, потому что шоу является неким ансамблем. Я думаю, что так будет правильно и для приквела», — добавил он.

Приквел «Игры Престолов» также может получить другое название. Предложенный Мартином вариант «The Long Night» («Долгая ночь») может не сохраниться — такое же название было у третьего эпизода восьмого сезона сериала. «Я слышал, как кто‑то предложил вариант «The Longest Night» («Длиннейшая ночь») — и это меня тоже вполне устраивает», — отметил Мартин.

Напомним, ранее Джордж Мартин опубликовал прощальное письмо к «Игре Престолов». По словам фантаста, ему сложно поверить в завершение сериала. Он поблагодарил команду «Игры Престолов» и напомнил, что «это был не только конец, но и начало» — продолжение серии «Песнь Льда и Пламени» находится в процессе написания.