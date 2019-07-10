В 2020 году Новая Голландия запускает Международный фестиваль дебютного кино
Проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» запускает «Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии». Первая конкурсная программа будет показана уже в 2020 году, а превью мероприятия пройдет уже в июле этого года — в программе премьерные показы, диалоги с режиссерами и презентации работ студентов Московской и Петербургской школ нового кино.
Превью Международного фестиваля дебютного кино пройдет с 26 по 28 июля на острове «Новая Голландия». В программе российская премьера ленты-обладателя Гран-при Sundance Film Festival-2019 «Сувенир» режиссера Джоаны Хогг, фильма-участника программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля-2018 «Долгий день уходит в ночь» режиссера Би Ганя, а также петербургская премьера дебютного фильма выпускника мастерской Сокурова Александра Золотухина «Мальчик русский» — обладателя приза за лучший дебют на МКФ в Локарно.
Собственный мастер-класс в рамках превью фестиваля проведет режиссер Кантемир Балагов, который покажет рабочие материалы к фильму «Дылда» и расскажет, как менялся фильм на разных стадиях производства. Кирилл Михановский, режиссер картины «Гив ми либерти», также представит петербургскую премьеру своей работы. Кроме него свою ленту «И придет огонь» покажет петербуржцам Оливер Лаше. Режиссеры-участники программы будут присутствовать на показах и смогут ответить на вопросы зрителей в рамках диалогов.
В пятницу, 26 июля, в рамках круглого стола петербуржцы смогут узнать, как добиться финансирования дебютного фильма. В субботу, 27 июля, студенты Московской и Петербургской школ нового кино покажут свои работы и ответят на вопросы зрителей. На следующий день, 28 июля, состоится презентация видеоарта от молодых российских авторов, а ученики Школы Марины Разбежкиной покажут свои фильмы.
Полную программу превью Международного фестиваля дебютного кино можно посмотреть здесь. Вход на все события свободный — по предварительной регистрации.
«Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии — это платформа для смелого кинематографа, цель которого открыть новые рубежи и расширить устоявшиеся форматы. Миссия фестиваля — поддерживать оригинальные и самобытные авторские высказывания и включать новые имена в мировой контекст. Программа будет состоять из международного конкурса полного и короткого метра. В конкурс полного метра принимаются игровые фильмы, а в конкурс короткого метра — документальные, экспериментальные и игровые картины, которые жюри оценивает на равных», — рассказывают организаторы фестиваля.
Напомним, ранее Новая Голландия запустила свою радиостанцию. На ее волнах будут транслировать интервью с музыкантами, лайв диджей-сеты и подкасты — ежедневно с 12:00 до 22:00. 20 июня на Новую Голландию приползли гигантские улитки. По всему острову появились розовые скульптуры моллюсков — они «ползут» даже по стенам зданий. А еще на днях прямо на понтоне для уточек родилось на свет новое поколение утят! Ранее в районе Новой Голландии появились первые двусторонние таблички — на мостах Круштейна. Автор идеи — петербургский художник-керамист Юрий Осинин, который с 2015 года меняет старые эмалевые указатели на новые, из керамики. А по итогам 2018 года британское издание The Guardian включило Новую Голландию в топ-10 самых интересных торговых кварталов мира. Также остров Новая Голландия получил престижную премию Академии имени Бернхарда Реммерса при Европейском институте по сохранению и уходу за старинными зданиями и памятниками в номинации «Международный проект».
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