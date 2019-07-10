Проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» запускает «Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии» . Первая конкурсная программа будет показана уже в 2020 году, а превью мероприятия пройдет уже в июле этого года — в программе премьерные показы, диалоги с режиссерами и презентации работ студентов Московской и Петербургской школ нового кино.

Превью Международного фестиваля дебютного кино пройдет с 26 по 28 июля на острове «Новая Голландия». В программе российская премьера ленты-обладателя Гран-при Sundance Film Festival-2019 «Сувенир» режиссера Джоаны Хогг, фильма-участника программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля-2018 «Долгий день уходит в ночь» режиссера Би Ганя, а также петербургская премьера дебютного фильма выпускника мастерской Сокурова Александра Золотухина «Мальчик русский» — обладателя приза за лучший дебют на МКФ в Локарно.

Собственный мастер-класс в рамках превью фестиваля проведет режиссер Кантемир Балагов, который покажет рабочие материалы к фильму «Дылда» и расскажет, как менялся фильм на разных стадиях производства. Кирилл Михановский, режиссер картины «Гив ми либерти», также представит петербургскую премьеру своей работы. Кроме него свою ленту «И придет огонь» покажет петербуржцам Оливер Лаше. Режиссеры-участники программы будут присутствовать на показах и смогут ответить на вопросы зрителей в рамках диалогов.

В пятницу, 26 июля, в рамках круглого стола петербуржцы смогут узнать, как добиться финансирования дебютного фильма. В субботу, 27 июля, студенты Московской и Петербургской школ нового кино покажут свои работы и ответят на вопросы зрителей. На следующий день, 28 июля, состоится презентация видеоарта от молодых российских авторов, а ученики Школы Марины Разбежкиной покажут свои фильмы.

Полную программу превью Международного фестиваля дебютного кино можно посмотреть здесь. Вход на все события свободный — по предварительной регистрации.