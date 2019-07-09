Третий сезон сериала «Очень странные дела» побил рекорд Netflix по количеству зрителей. Премьера продолжения состоялась на платформе стримингового сервиса 4 июля. Уже сейчас аудитория превысила 40,7 миллионов зрителей, имеющих аккаунт — это больше, чем собрал любой другой фильм или сериал за первые четыре дня проката.

Новым рекордом Netflix поделился сегодня ночью. Представители сервиса также рассказали, что 18,2 миллиона зрителей уже закончили просмотр всего третьего сезона «Очень странных дел». Суммарная аудитория продолжения истории о борьбе подростков с потусторонними силами за четыре дня после премьеры составила 40,7 миллионов человек и, по предварительным оценкам, может побить еще один рекорд Netflix. В декабре 2018 года экранизацию книги Джоша Малермана «Птичий короб» за неделю посмотрели более 45 миллионов человек.

«Очень странные дела» — американский научно-фантастический сериал от создателей братьев Мэтта и Росса Даффер, который выходит на стриминговом сервисе Netflix. Сюжет развивается в 1983 году в штате Индиана, в вымышленном городке Хокинс, где из секретной лаборатории сбегает девочка, обладающая способностями к телекинезу, и в то же время таинственным образом исчезает маленький мальчик.

По сюжету третьего сезона, повзрослевшие Майк, Дастин, Лукас, Макс, Уилл и Одиннадцать столкнутся с еще более опасными потусторонними силами — на этот раз нечто обладает созданием и имеет четко прописанный план уничтожения всего живого на планете. Действие третьего сезона вновь развернется в вымышленном городе Хокинс в Индиане — летом 1985 года, через год после событий, описанных во втором сезоне сериала.

Напомним, ранее IKEA создала коллекцию для сериальных фанатов — они представили дизайн-проекты культовых в поп-культуре сериалов «Симпсоны», «Друзья» и «Очень странные дела». А в октябре 2017 года в парижском Лувре прошел показ Louis Vuitton — в коллекции можно найти принты с отсылками к сериалу «Очень странные дела», очки как у Нео из «Матрицы».