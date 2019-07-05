Что посмотреть в кино: от победителя Канн до «Человек-паука»

Жонглирующий жанрами корейский фильм «Паразиты», перезапущенная франшиза про Питера Паркера и хитросплетения литературы и реальности в «Двойной жизни» Оливье Ассайаса – какие картины выходят в прокат на этой неделе.

«Человек-паук: Вдали от дома» / Spider-Man: Far from Home Смотреть трейлер В перезапущенной франшизе (с Томом Холландом в роли Питера Паркера) Человеку-пауку предстоит оторваться от венецианских каникул, чтобы помочь Нику Фьюри спасти мир. С 4 июля

«Паразиты» / Gisaengchung Смотреть трейлер Режиссер Пон Джун-хо так искусно соединил комедию, слэшер с литрами крови и семейную драму, что жюри Канн признало его фильм лучшим на фестивале. С 4 июля

«Двойная жизнь» / Doubles vies Смотреть трейлер Добравшийся до российского проката (его показывали на Венецианском фестивале почти год назад) фильм Оливье Ассайаса с Гийомом Кане, Жюльет Бинош и Венсаном Макеном о том, как цифровые книги вытесняют бумажные. С 4 июля

«Голем: Начало» / The Golem Смотреть трейлер Израильский фильм ужасов, основанный на персонаже еврейской мифологии. Потерявшая сына Ханна с помощью оккультных обрядов создает ребенка, но оживлять гомункула, конечно, оказывается не очень хорошей идеей. С 4 июля