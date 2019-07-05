Что посмотреть в кино: от победителя Канн до «Человек-паука»
Жонглирующий жанрами корейский фильм «Паразиты», перезапущенная франшиза про Питера Паркера и хитросплетения литературы и реальности в «Двойной жизни» Оливье Ассайаса – какие картины выходят в прокат на этой неделе.
«Человек-паук: Вдали от дома» / Spider-Man: Far from Home
В перезапущенной франшизе (с Томом Холландом в роли Питера Паркера) Человеку-пауку предстоит оторваться от венецианских каникул, чтобы помочь Нику Фьюри спасти мир.
С 4 июля
«Паразиты» / Gisaengchung
Режиссер Пон Джун-хо так искусно соединил комедию, слэшер с литрами крови и семейную драму, что жюри Канн признало его фильм лучшим на фестивале.
С 4 июля
«Двойная жизнь» / Doubles vies
Добравшийся до российского проката (его показывали на Венецианском фестивале почти год назад) фильм Оливье Ассайаса с Гийомом Кане, Жюльет Бинош и Венсаном Макеном о том, как цифровые книги вытесняют бумажные.
С 4 июля
«Голем: Начало» / The Golem
Израильский фильм ужасов, основанный на персонаже еврейской мифологии. Потерявшая сына Ханна с помощью оккультных обрядов создает ребенка, но оживлять гомункула, конечно, оказывается не очень хорошей идеей.
С 4 июля
«Клуб анонимных киллеров» / Killers Anonymous
Детективный боевик с Гарри Олдманом и Джессикой Альбой про собрания киллеров. Это как у алкоголиков, только их цель – перестать убивать, а не пить.
С 4 июля
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