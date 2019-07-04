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От «Короля Льва» до зомби Джармуша: 17 лучших фильмов июля

Победитель Каннского кинофестиваля «Паразиты», «Мертвые не умирают» Джима Джармуша, а также 3D-история львенка Симбы – какие картины выйдут в российский прокат в июле. 

«Человек-паук: Вдали от дома» / Spider-Man: Far from Home 

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В перезапущенной франшизе (с Томом Холландом в роли Питера Паркера) Человеку-пауку предстоит оторваться от венецианских каникул, чтобы помочь Нику Фьюри спасти мир.

С 4 июля

«Паразиты» / Gisaengchung

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Режиссер Пон Джун-хо (мы уже научились выговаривать его имя, как когда-то Пак Чхан-ука и Ким Ки Дука) так искусно соединил комедию, слэшер с литрами крови и семейную драму, что жюри Канн признало его фильм лучшим на фестивале — еще и в год столетия корейского кино!

С 4 июля

«Двойная жизнь» / Doubles vies

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Добравшийся до российского проката (его показывали на Венецианском фестивале почти год назад) фильм Оливье Ассайаса с Гийомом Кане, Жюльет Бинош и Венсаном Макеном о том, как цифровые книги вытесняют бумажные и что при этом происходит с литературой.

С 4 июля

«Анна» / Anna

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Люк Бессон снял, спродюсировал и написал сценарий боевика об убийственно (в прямом смысле) красивой модели-киллере из России Анне (Саша Лусс). Вишенка на торте тут даже не Хелен Миррен и Киллиан Мерфи в касте, а самый востребованный российский актер Александр Петров в одной из ролей.

С 11 июля

«Мертвые не умирают» / The Dead Don't Die

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Про фильм, открывавший Каннский кинофестиваль в этом году, только ленивый не успел пошутить, что после вампиров Джим Джармуш взялся за зомби. И снова в отличной компании! Билл Мюррей, Хлоя Севиньи и Адам Драйвер играют в черной комедии полицейских, Тильда Суинтон – сотрудницу морга, а Игги Поп, Сара Драйвер и Кэрол Кейн – живых мертвецов.

С 11 июля

«The Cure: Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London» 

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Если по каким-то причинам вы не попадаете на выступление The Cure на столичном «Пикнике Афиши», фильм-концерт – отличная альтернатива. Его же рекомендуется смотреть, чтобы лучше подготовиться к лайву культовых рокеров, вдохновлявших в том числе Виктора Цоя.

С 11 июля

«Король Лев» / The Lion King

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Disney продолжается переснимать свои анимационные хиты в форме фильмов. На этот раз в формат 3D и IAMX переведут историю взросления львенка Симбы.

С 18 июля

«Солнцестояние» / Midsommar

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Автор хоррора-сенсации «Реинкарнация» Ари Астер снял новую картину – о тьме, которая скрывается под ярким солнцем. Главные герои «Солнцестояния» — молодая пара, которая приезжает в Швецию с группой антропологов, чтобы принять участие в празднике Мидсоммар (середины лета).

С 18 июля

«Искусство обмана» / Lying and Stealing

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Комедийный боевик с Тео Джеймсом и Эмили Ратаковски о паре мошенников, искусно ворующих предметы искусства вроде надувных зайчиков Джеффа Кунса.

С 18 июля

«Соблазн» / Sibyl

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Драма о тесной связи литературы, жизни и психоанализа с Виржини Эфира, Адель Экзаркопулос и Гаспаром Ульельем. Психотерапевт Сибил слишком увлекается историей своей пациентки-актрисы, ждущей ребенка от партнера по съемочной площадке.

С 18 июля

«Бойцовский клуб» / Fight Club

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Культовый фильм Дэвида Финчера выходит в повторный прокат. Критикующий общество потребления триллер с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонем Картер вновь можно увидеть на большом экране.

С 25 июля

«Видок: Охотник на призраков» / L'Empereur de Paris

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Основанная на реальных событиях история сыщика Видока – выходца из преступного мира, согласившегося возглавить парижскую полицию. Главные роли в картине сыграли Венсан Кассель и Ольга Куриленко.

С 25 июля

«Офелия» / Ophelia

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Драма по мотивам пьесы Шекспира претендовала на приз Московского кинофестиваля. История Гамлета в нем рассказана, как легко догадаться по названию, с точки зрения Офелии. Ее играет словно сошедшая с картин прерафаэлитов Дэйзи Ридли.

С 25 июля

«Шаг вперед 6: Год танцев» / Step Up China

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Очередная часть франшизы про безудержные танцы: этап конкурса теперь проходит в Китае, оттуда же все участники хореографического баттла.

С 25 июля

«Некромант» / Nekrotronic

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Комедийный трэш-триллер с Моникой Беллуччи про обычного юношу, открывающего с себе способности охотника за демонами.

С 25 июля

  • Marko Rupena / Shutterstock.com

«Паваротти» / Pavarotti

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Документальный фильм Рона Ховарда о Лучано Паваротти. О великом теноре в нем рассказывают Спайк Ли, Боно, Пласидо Доминго и многие другие.

С 25 июля

«Белоснежка. Сказка для взрослых» / Blanche comme neige

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Режиссер картины «Коко до Шанель» Анн Фонтен сняла провокационную версию Белоснежки. Оставшаяся сиротой Клэр (Лу де Лааж) бежит от злой мачехи (Изабель Юппер) на отдаленную ферму в объятия семерых мужчин. Вопрос тут всего один: зачем это все Юппер.

С 25 июля

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