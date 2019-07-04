От «Короля Льва» до зомби Джармуша: 17 лучших фильмов июля

Победитель Каннского кинофестиваля «Паразиты», «Мертвые не умирают» Джима Джармуша, а также 3D-история львенка Симбы – какие картины выйдут в российский прокат в июле.

«Человек-паук: Вдали от дома» / Spider-Man: Far from Home Смотреть трейлер В перезапущенной франшизе (с Томом Холландом в роли Питера Паркера) Человеку-пауку предстоит оторваться от венецианских каникул, чтобы помочь Нику Фьюри спасти мир. С 4 июля

«Паразиты» / Gisaengchung Смотреть трейлер Режиссер Пон Джун-хо (мы уже научились выговаривать его имя, как когда-то Пак Чхан-ука и Ким Ки Дука) так искусно соединил комедию, слэшер с литрами крови и семейную драму, что жюри Канн признало его фильм лучшим на фестивале — еще и в год столетия корейского кино! С 4 июля

«Двойная жизнь» / Doubles vies Смотреть трейлер Добравшийся до российского проката (его показывали на Венецианском фестивале почти год назад) фильм Оливье Ассайаса с Гийомом Кане, Жюльет Бинош и Венсаном Макеном о том, как цифровые книги вытесняют бумажные и что при этом происходит с литературой. С 4 июля

«Анна» / Anna Смотреть трейлер Люк Бессон снял, спродюсировал и написал сценарий боевика об убийственно (в прямом смысле) красивой модели-киллере из России Анне (Саша Лусс). Вишенка на торте тут даже не Хелен Миррен и Киллиан Мерфи в касте, а самый востребованный российский актер Александр Петров в одной из ролей. С 11 июля

«Мертвые не умирают» / The Dead Don't Die Смотреть трейлер Про фильм, открывавший Каннский кинофестиваль в этом году, только ленивый не успел пошутить, что после вампиров Джим Джармуш взялся за зомби. И снова в отличной компании! Билл Мюррей, Хлоя Севиньи и Адам Драйвер играют в черной комедии полицейских, Тильда Суинтон – сотрудницу морга, а Игги Поп, Сара Драйвер и Кэрол Кейн – живых мертвецов. С 11 июля

«The Cure: Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London» Смотреть трейлер Если по каким-то причинам вы не попадаете на выступление The Cure на столичном «Пикнике Афиши», фильм-концерт – отличная альтернатива. Его же рекомендуется смотреть, чтобы лучше подготовиться к лайву культовых рокеров, вдохновлявших в том числе Виктора Цоя. С 11 июля

«Король Лев» / The Lion King Смотреть трейлер Disney продолжается переснимать свои анимационные хиты в форме фильмов. На этот раз в формат 3D и IAMX переведут историю взросления львенка Симбы. С 18 июля

«Солнцестояние» / Midsommar Смотреть трейлер Автор хоррора-сенсации «Реинкарнация» Ари Астер снял новую картину – о тьме, которая скрывается под ярким солнцем. Главные герои «Солнцестояния» — молодая пара, которая приезжает в Швецию с группой антропологов, чтобы принять участие в празднике Мидсоммар (середины лета). С 18 июля

«Искусство обмана» / Lying and Stealing Смотреть трейлер Комедийный боевик с Тео Джеймсом и Эмили Ратаковски о паре мошенников, искусно ворующих предметы искусства вроде надувных зайчиков Джеффа Кунса. С 18 июля

«Соблазн» / Sibyl Смотреть трейлер Драма о тесной связи литературы, жизни и психоанализа с Виржини Эфира, Адель Экзаркопулос и Гаспаром Ульельем. Психотерапевт Сибил слишком увлекается историей своей пациентки-актрисы, ждущей ребенка от партнера по съемочной площадке. С 18 июля

«Бойцовский клуб» / Fight Club Смотреть трейлер Культовый фильм Дэвида Финчера выходит в повторный прокат. Критикующий общество потребления триллер с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонем Картер вновь можно увидеть на большом экране. С 25 июля

«Видок: Охотник на призраков» / L'Empereur de Paris Смотреть трейлер Основанная на реальных событиях история сыщика Видока – выходца из преступного мира, согласившегося возглавить парижскую полицию. Главные роли в картине сыграли Венсан Кассель и Ольга Куриленко. С 25 июля

«Офелия» / Ophelia Смотреть трейлер Драма по мотивам пьесы Шекспира претендовала на приз Московского кинофестиваля. История Гамлета в нем рассказана, как легко догадаться по названию, с точки зрения Офелии. Ее играет словно сошедшая с картин прерафаэлитов Дэйзи Ридли. С 25 июля

«Шаг вперед 6: Год танцев» / Step Up China Смотреть трейлер Очередная часть франшизы про безудержные танцы: этап конкурса теперь проходит в Китае, оттуда же все участники хореографического баттла. С 25 июля

«Некромант» / Nekrotronic Смотреть трейлер Комедийный трэш-триллер с Моникой Беллуччи про обычного юношу, открывающего с себе способности охотника за демонами. С 25 июля

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«Паваротти» / Pavarotti Смотреть трейлер Документальный фильм Рона Ховарда о Лучано Паваротти. О великом теноре в нем рассказывают Спайк Ли, Боно, Пласидо Доминго и многие другие. С 25 июля