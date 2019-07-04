3 июля на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера драматического сериала «Последние цари» (The Last Czars) о жизни и смерти императора Николая II. В Сети сразу же заметили исторические неточности и фактические ошибки — например, Мавзолей Ленина на Красной площади в 1905 году и соборная мечеть в Петербурге в 1894-ом.

Действия первой серии сериала «Последние цари» происходят в 1894 году. В одном из кадров появляется обзорный вид на Петропавловскую крепость. В частности, в нем можно заметить петербургскую соборную мечеть, которая была построена в 1920 году — уже после смерти Николая II.

Во второй серии события переносятся в Москву 1905-го года — в день убийства великого князя Сергея Александровича. В одном из кадров на Красной площади стоит Мавзолей Ленина, строительство которого завершилось только в 1930 году.

Издание TJ, которое также указывает на неточности, узнало, что обзорный вид на Кремль 1905 года было куплено на фотостоке Getty — его можно найти по запросу «Russia, Moscow, view on Kremlin in a snowy day». Из ролика убрали только звезду Кремля.

В Сети пользователи начали сравнивать сериал «Последние цари» с «Чернобылем» от HBO — последний еще во время показа стал лучшим сериалом за всю историю, а также получил множество положительных отзывов за детализацию сюжета и кропотливое воссоздание каждой реликвии того времени.

«После успеха HBO с дотошным до деталей «Чернобылем», в Netflix решили сделать свой сериал про Россию «Последние цари», но с первых же кадров что-то пошло не так», «Это тем, кого, видите ли, стеклопакеты в «Чернобыле» смутили», — комментировали ситуацию с «ляпами» в первых сериях в Twitter.

Напомним, драматический сериал «Последние цари» состоит из шести серий, которые глубоко исследуют причины падения династии Романовых и сочетают в себе документалистику, исторический контекст, масштабность и острый сюжет. Трейлер захватывает период истории России в два десятилетия: от коронации Николая II в 1896-м до событий 1918 года, когда царь отказался от престола и был расстрелян вместе с семьей.