Кинокомпания Disney определилась с планами на экранизацию мультипликационного фильма «Русалочка». Главную роль в новом прочтении культовой ленты исполнит афроамериканская R&B-певица и актриса Холли Бэйли.

О том, что роль досталась именно ей, Бэйли сообщила в своем Twitter-аккаунте, опубликовав картинку с темнокожей Русалочкой и подписав снимок: «Мечта сбылась». Ранее режиссер грядущей экранизации Роб Маршалл рассказал, что 19-летняя актриса изначально была главной претенденткой на роль, однако также рассматривали в качестве кандидата звезду новых фильмов про Человека-паука Зендаю.

«После долгих поисков было совершенно ясно, что Холли обладает той редкой комбинацией духа, молодости, невинности и ума, а также великолепным голосом. Это как раз все те качества, которые необходимы для того, чтобы играть эту культовую роль», — поделился Маршалл.

В экранизации «Русалочки» также появятся Джейкоб Тремблей и Аквафина, а на роль ведьмы Урсулы главный кандидат — Мелисса МакКарти. В саундтреке фильма прозвучат оригинальные композиции из мультипликации, а также написанные специально для экранизации песни. Композиторами выступят Алан Менкен, автор оригинального музыкального сопровождения, и Лин-Мануэль Миранда, работавшая над фильмом «Моана».

Съемки новой «Русалочки» начнутся в 2020 году. Дата выхода пока неизвестна.