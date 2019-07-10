Аглая Тарасова: «Я часто чувствую неискренность со стороны коллег»

За свою первую главную роль в «большом» кино, мелодраме «Лед», актриса и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» получила «Золотого орла», в эфире Первого канала появилась в ретродетективе «Подкидыш», на ТВ-3 — в сериале Бориса Хлебникова «Обычная женщина». Мощно!

пиджак Versace, джинсы Alexander Wang, майка и «казаки» Saint Laurent Paris (все — ДЛТ)

Пальто Acne Studios (ДЛТ)

Cерьги Chopard (Chopard), худи Vetements, футболка Acne Studios (все — ДЛТ)

Мне говорили, что вы девушка общительная. Даже чересчур. Я открыта миру. Всегда была экстравертом, не терпела одиночества и любила, когда вокруг приятные люди. И побольше. Но иногда все же хочется казаться холодной, отстраненной. В киносообществе вы как себя ведете? Там я знаю почти каждого. И во многих случаях это люди, среди которых я росла. Меня мама (актриса Ксения Раппопорт. — Прим. ред.) с детства водила к себе в театр, на съемочную площадку. Поэтому многих людей из кино я наблюдаю с возраста двух-трех лет. С одной стороны, мне среди них комфортно, с другой — я знаю, что все равно нужно держать ухо востро. Точно скажу, что у меня ни с кем не было открытых конфликтов, но я часто чувствую неискренность со стороны коллег. И так складывается, что мои близкие друзья чаще всего не очень известные люди, не из мира кино.

Одно дело — попасть в профессию, другое дело — в ней удержаться. Были ли у вас сомнения? После первых съемок были, я даже пошла поступать на специальность «преподавание иностранных языков». Но потом возникли «Гетеры майора Соколова», затем сразу «Интерны», на кастинг которых я ездила четыре раза и, как мне потом сказали, обошла пять тысяч девочек. Как я их обошла? Не знаю. А вот после сериала на фоне моих личных проблем наступило некоторое затишье. Тогда появились мысли: может, нужно попробовать что-то другое? Но тут как раз в мою жизнь пришел «Лед». За него меня потом целый год награждали: то The Hollywood Reporter отметил призом, то журнал «ОК!», то вручили Chopard Talent Award, ну а зимой мне вручили премию «Золотой орел». Это, конечно, аванс, но я была очень счастлива. И номинантом «ТОП 50» я тоже в прошлом году побывала за этот фильм. У меня уже друзья шутят: мол, будет тебе года девяносто два — и ты все будешь выходить на сцену какого-нибудь фестиваля в Северной Корее и принимать приз за «Лед». С другой стороны, приятно: значит, фильм настолько захватил страну, что мы так долго пожинаем приятные плоды. Мне Андрей Мерзликин рассказывал, как вы в свое время спрашивали его, соглашаться на «Интернов» или нет. А с кем вы сейчас советуетесь? У меня большая группа поддержки! От своих друзей-продюсеров получаю профессиональные советы. А еще у меня есть общий чат с близкими друзьями и родными — я туда кидаю информацию о проектах, которые мне предлагают, и слушаю их мнение. И, конечно, без одобрения моего агента я крайне редко на что-то решаюсь.

В общем, целый кворум собираете? Просто у меня очень много людей, которые помогают мне жить. А то я на ровном месте иногда падаю. Вас не раз спрашивали про получение актерского образования, а как вы сама все-таки решаете для себя этот вопрос? Когда семь лет назад я начинала сниматься, то всем казалось, что отсутствие образования — это плохо. Сейчас, наоборот, непрофессиональных актеров много, мы здесь следуем за Америкой — там редко кто тратит на учебу пять лет жизни. Но я очень люблю заниматься самообразованием. Периодически летаю в Америку учиться — у меня там коучи, занимаюсь актерским мастерством, ставлю акцент. Повезло работать с преподавателем, который обучал Хелен Миррен. При этом не могу сказать, что прямо повернута на обучении, я вообще гедонист, мне нравится наслаждаться жизнью. (Смеется.)

У меня много людей, которые помогают жить. А то я на ровном месте иногда падаю

Вы к маме часто ходите за советом? Конечно. Мама — мой друг. Знает обо мне все, у меня нет от нее секретов. Когда вы поняли, что мама — серьезная актриса? Маленькой была — не понимала. Мне казалось: что продавщица, что актриса — какая разница? Было странно, что мама изображает в кино кого-то другого. Я даже помню, как она «Золотых орлов» домой пачками привозила, а я не понимала, зачем они нужны. Осознала ее величину лет в семнадцать, стала пересматривать мамины фильмы и офигела.

Какие будущие проекты вы особенно ждете? «Марафон желаний», который сняла Даша Чаруша. Я играю маникюршу из Воронежа, которая не умеет мечтать. Она застревает на пересадке в Пулково, и с ней за этот день происходят разные приключения, благодаря которым она научится лучше себя понимать и любить. Доброе кино, очень смешное — у нас там Саша Гудков много шуток придумал. У вас на худи написано пожелание идти в направлении слова из трех букв. Был кто-то, кто на это среагировал? Я забрала в ЦУМе последнюю такую толстовку в Москве — это Vetements. Очень хотела ее. Мне еще мама говорит: ты не боишься, что таким образом все хорошее от себя пошлешь? А я отвечаю: нет, я ведь ношу ее как кофту, а не как посыл миру. И потом, пусть это работает от всяких неприятностей и злоключений.