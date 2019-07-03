Американский кинорежиссер Квентин Тарантино планирует завершить карьеру после выхода фильма «Однажды в Голливуде». По мнению Тарантино, он «подошел к концу своего пути в мире игрового кинематографа» и теперь видит себя в качестве автора театральных пьес и книг о кино.

О своем желании Тарантино рассказал в интервью GQ Australia. Режиссер планирует дождаться выхода своей девятой ленты «Однажды в Голливуде» с Леонардо ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях, чтобы закончить карьеру — но это только в том случае, если «он будет действительно хорошо принят».

«Думаю, что я подошел к концу своего пути в мире игрового кинематографа. Сейчас я вижу себя автором книг о кино и театральных пьес, так что бросать творчество я совершенно не планирую. Просто мне кажется, что я дал кино все, что должен был ему дать […] Если он будет действительно хорошо принят, то, возможно, я не стану снимать десятый фильм. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Закончу карьеру на пике. Посмотрим», — рассказал Тарантино.

Напомним, ране в Сети появилось два трейлера фильма «Однажды в Голливуде» с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях. Картина расскажет о бывшей звезде телевизионных вестернов и его постоянном дублере, которые пытаются выжить в современных реалиях «Фабрики грез».

Действие фильма разворачивается в 1969 году на закате «золотого века» Голливуда. По сюжету, известный телевизионный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Главные роли в картине исполнили Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Джеймс Марсден, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Курт Рассел и Люк Перри, скончавшийся 4 марта 2019 года вследствие инсульта.