Актер Юрий Колокольников продолжает завоевывать Голливуд. Вслед за исполнением экранного образа предводителя клана «Одичалых» в сериале «Игра Престолов» , Колокольникова утвердили на одну из главных ролей в новом фильме Кристофера Нолана «Принцип».

В касте грядущей картины, помимо Колокольникова, заявлены Роберт Паттинсон, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи, Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана и другие. В настоящий момент производство находится на стадии съемочного процесса. Сюжет картины пока не раскрывается.

Кристофер Нолан, пятикратный номинант на «Оскар» и режиссер культовых фильмов «Интерстеллар», «Начало», «Престиж», «Темный рыцарь» и его продолжение «Темный рыцарь: возрождение легенды» также выступил автором сценария к грядущей картине. Производством занимается США, Великобритания и Канада, а жанровые рамки строятся вокруг боевика с элементами триллера и драмы.

«Принцип» выйдет в мировой и российский прокат 16 июля 2020 года.

Напомним, ранее стало известно (официально!), что актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон утвержден на роль нового Бэтмена. А в августе прошлого года стартовали съемки первой российской экранизации романа-антиутопии Евгения Замятина «Мы». Главные роли исполнят Егор Корешков, Юрий Колокольников, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарев и Софья Донианц. Режиссером картины выступит Гамлет Дульян.