Актриса Арина Шевцова: «Со стороны может показаться, что мы с сестрой конкурируем, но это не так»

Выпускница Академии имени Вагановой сыграла одну из главных ролей в дебютном фильме Александра Горчилина «Кислота», назначенном антиманифестом поколения «зарядки для айфона», и стала грезой миллениалов.

Водолазка Givenchy, туфли Celine (все — ДЛТ), браслет Chopard, платье Pinko, носки Tezenis

Роль начинающей балерины Карины в «Кислоте» — твой дебют в кино. Как ты попала на съемки и почему тебя заинтересовала сама возможность в них поучаствовать? Сначала на пробы позвали мою сестру Настю, уже имевшую опыт съемок. Ей прислали только описание героини, без сценария, и мы с ней сразу пришли к выводу, что Карина больше похожа на меня. И лишь когда Настя не прошла кастинг, я послала на пробы свои фотографии — меня в итоге утвердили. Почему «Кислота» стала настолько обсуждаемой? Все в совокупности: хорошая работа продюсеров, отличные актеры из «Гоголь-центра» и МХТ. Привлекло внимание и то, что это был дебют Саши Горчилина, ученика Кирилла Серебренникова. Но самое главное, как ни банально, — то, что это очень талантливо сделанное кино. Недаром «Кислота» взяла приз на «Кинотавре» и была приглашена на Берлинале.

Блуза Dolce & Gabbana (ДЛТ), серьги Chopard

Горчилин в интервью открещивается от того, что «Кислота» — манифест поколения двадцатилетних. А что ты думаешь по этому поводу? Наверное, Саша не хочет брать ответственность за все поколение. Это кино не обо всех, кому чуть за двадцать, а о конкретных людях, которые не могут найти себя в жизни. Они живут в куда более легких материальных условиях, чем когда-то их родители, но эта легкость обманчива. Она порождает сложность выбора, сложность поиска себя. Твоя героиня Карина тоже занята этим поиском? Не могу сказать точно, не я все-таки режиссер. Возможно, она, в отличие от других героев, уже знает, как будет жить дальше. В фильме Карина занимается балетом. В реальной жизни ты выпускница Академии имени Вагановой. Ты сама захотела стать балериной или это был выбор родителей? Это был полностью мой выбор. Родители рассказывали, что, когда мне было два года, они включили пьесу Сен-Санса «Умирающий лебедь» и в конце мелодии я легла, как раз как героиня номера. Но серьезная любовь к балету появилась, когда я посмотрела фильм про балерину Анну Павлову, которая сделала этот номер знаменитым, и поняла, что хочу быть как она.

Тогда почему ты в итоге не пошла по этому пути? На последних курсах я поняла, что эта профессия совсем не такая, какой я ее представляла себе в детстве, — тогда балет казался мне сказкой, мечтой. Но со временем стало ясно, что в нем много рутины. И если от профессии юриста, например, ты и не ждешь чего-то особенного, то здесь все-таки хочется какого-то волшебства. Второй момент — балет требует полной отдачи, времени на развитие в каких-то других сферах он не оставляет. Ты танцуешь, потом преподаешь и выходишь на пенсию, а я хотела научиться чему-то еще. Конечно, если бы я понимала, что есть шанс стать второй Анной Павловой, то сосредоточилась бы на балете без колебаний. Но это вряд ли возможно, потому что такие, как она, появляются раз в сто лет. После Вагановки ты пошла учиться как раз на юриста. С какой целью? Чтобы не сидеть дома и посмотреть на студенческую жизнь. Это важный этап, которого я могла лишиться, если бы посвятила жизнь балету. Делом моей жизни юриспруденция точно не будет, но я еще учусь и совсем уж глобальные выводы делать рано. Может быть, я и потружусь по специальности, чтобы заработать на режиссерское образование. Но некоторые режиссеры отлично обходятся и без него.

Если все-таки пойдешь учиться, то где это будет происходить? В России или за рубежом? Если будет возможность попасть к классному мастеру, то в России. Вряд ли это будет ВГИК. Пять лет обучения — это слишком много, такая модель образования устаревает. Думала про Московскую школу кино, хотела попасть на курс к Алексею Попогребскому или Борису Хлебникову, но у Бориса Игоревича в этом году набора нет. Если говорить про заграницу… Точно не США: слишком дорого и слишком массово. Может быть, Франция или Германия. Какие-то ориентиры среди известных режиссеров у тебя есть? Из российских — Андрей Звягинцев, Кирилл Серебренников. Из зарубежных — Ларс фон Триер, Гаспар Ноэ. Если брать классиков, то Андрей Тарковский, Стэнли Кубрик, Пьер Паоло Пазолини.

Комбинезон Ralph Lauren, рубашка Balenciaga, сумка Gucci, берет Eugenia Kim, туфли Maison Margiela, пояс Dries Van Noten (все — ДЛТ)

Твоя сестра Анастасия тоже оканчивала балетное училище, танцевала в Мариинском театре и тоже снималась в кино — в частности, сыграла русскую балерину во французском фильме хореографа Анжелена Прельжокажа «Полина». Между вами существует какая-то конкуренция? Со стороны может показаться, что существует, но это не так. Мы никогда не пересекались ни по балетной линии, ни по актерской. Из-за схожести биографий нас часто воспринимают как одно целое и зовут на разные мероприятия вдвоем. Это немножко бесит. Но сейчас мы вместе занимаемся диджеингом и, конечно, в этом направлении развиваемся совместно. Еще раз: нам нравится что-то делать вместе, но хочется, чтобы нас воспринимали как отдельных личностей. Расскажи о диджеинге поподробнее. Когда я училась на третьем курсе юрфака (Северо-Западного института управления РАНХиГС. — Прим. ред.), мне было немного скучно, а однокурсница рассказала, что ходит на диджейские курсы. Я стала этим заниматься, мне понравилось. Предложила Насте попробовать играть вместе, мне показалось, что так будет интереснее. Сейчас мы периодически играем в питерских и московских клубах: Mishka bar, Union bar, Denis Simachev Shop and Bar, выступали на мероприятии в рамках Берлинского кинофестиваля. Посмотрим, что из этого выйдет.

Дача Заеца Приморское шоссе, 597 Деревянная вилла на территории финского поселка Терийоки была построена в начале ХХ века, в 1920–1930-е годы на ней жил бывший министр юстиции Финляндии Эрнст Отто Окессон, после Второй мировой войны здесь разместился дом отдыха «Большевик», в 1990-е в здании располагалась загородная оздоровительная база детского сада № 120 Фрунзенского района. В начале 2000-х годов дача пришла в аварийное состояние и с тех пор не используется.