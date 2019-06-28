Алиса Фрейндлих стала прабабушкой! У Анны Тарасовой и Алексея Мышинского родился первенец

Из интервью для «Собака.ru»:

Я с самого начала настаивала на выездной регистрации, как у Джулии Робертс или Дженнифер Лопес в голливудских фильмах. Проблема была в том, что в нашей стране официальное заключение брака вне ЗАГСа запрещено, поэтому пришлось делить свадьбу на два дня. Некоторые молодожены поступают так: утром едут на регистрацию, а потом возвращаются домой и начинают собираться на празднование. Но в моей голове это совершенно не укладывалось: арка, тропинка, стулья гостей, и жених впервые видит свою невесту в платье. Как мы можем утром готовиться вместе, потом разойтись по углам и у импровизированного алтаря делать вид, что впервые за день видим друг друга? Никаких настоящих эмоций!

Мы расписались заранее, 12 августа, не пригласив никого из родных. Объяснили им, что тогда они не смогут сполна прочувствовать главный праздник, который запланировали на 14-е. В день официальной регистрации брака мы были вдвоем, а потом уже делились нашем счастьем со всеми. С медовым месяцем вышло все просто: сразу решили, что это будет Америка. Мы очень активные ребята и не приемлем отдых в формате пляжа. Тем более, в новом статусе мужа и жены хочется многое посмотреть. Америка — это страна, где можно посетить города с разным колоритом и ритмом жизни, поэтому мы посчитали ее идеальным вариантом. Теперь находимся в предвкушении поездки и ждем очередного визита в Диснейленд, к замку, который озаглавил всю нашу свадьбу.