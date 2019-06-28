Появился трейлер ремейка фильма «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элизабет Бэнкс

Компания Sony Pictures показала первый трейлер грядущего фильма «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элизабет Бэнкс в главных ролях. Лента станет ремейком телесериала о трех женщинах, работающих на частное детективное агенство. В роли Босли — профессор Ксавье Патрик Стюарт!

Режиссером ремейка выступила актриса Элизабет Бэнкс, исполнившая роль одного из Босли. Бэнкс также написала сценарий к новой адаптации популярного телесериала — совместно с Джеем Басу, Крейгом Мазина и Семи Челласом. Фильм основан на одноименном телесериале и является перезапуском медиафраншизы «Ангелы Чарли»

По сюжету, детективная организация «Ангелы Чарли» становится глобальной и заводит собственные команды по всему миру. Участницы одного из объединений помогают вернуть похищенный аппарат, способный трансформировать электрические волны в убийственный заряд. Однако оказывается, что миссия — только начало сражения со злом.

Главные роли в ремейке исполнят Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска, Элизабет Бэнкс, Патрик Стюарт, Луис Герардо Мендес, Джимон Хонсу и другие. Мировая премьера запланирована на 25 октября 2019 года, на российских экранах фильм появится 14 ноября 2019 года.

«Ангелы Чарли» — американский телесериал о трех женщинах, работающих на частное детективное агенство. Телешоу является одним их первых с женскими ролями традиционного мужского амплуа. Сериал транслировался с 1976 по 1981 годы и был спродюсировал Аароном Спеллингом и Леонардом Голдбергом.