3 июля в пространстве петербургского особняка «Пальма» состоится лекция кинокритика и шеф-редактора журнала «Сеанс» Василия Степанова. Диалоги затронут жизнь Алексея Балабанова до «Брата», «Груза-200» и других знаковых фильмов режиссера.

Лекция «Алексей Балабанов: портрет художника в юности» кинокритика Василия Степанова — возможность узнать о том, кем был режиссер до Ленфильма, встречи с Алексеем Германом, съемок двухсерийной истории о Даниле Багрове, которая стала голосом поколения 90-00-х годов.

«Массовый зритель знает Алексея Балабанова по дилогии о Даниле Багрове, критики ценят его за суровые диагнозы, поставленные стране и эпохе в фильмах «Про уродов и людей» и «Груз-200». Но кем был режиссер до Ленфильма и СТВ, до встречи с Алексеем Германом и Сергеем Сельяновым? Мы поговорим о документальном и короткометражном кино. О том, с чего все начиналось», — рассказывает Степанов.

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Алексей Балабанов — советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. За режиссерскую работу над картиной «Про уродов и людей» Балабанов был удостоен премии «Ника», а фильмы «Брат» и «Война» помогли режиссеру стать двукратным призером кинофестиваля «Кинотавр».

Напомним, в 2015 году в Петербурге впервые прошел фестиваль Алексея Балабанова. В стенах кинотеатра «Аврора» поклонники творчества режиссера увидели его любимые фильмы, а на Новой сцене Александринского театра состоялись конференции, участники которых обсудили ранее неисследованные грани творчества мастера. В 2018 году Юрий Дудь снял документальный фильм, посвященный годовщине смерти режиссера Алексея Балабанова.

Ранее петербургский шоумен Стас Барецкий рассказал о планах принять участие в съемках фильма «Брат-3». Сообщалось, что в картине сыграют Сергей Шнуров, только что освободившийся из «Крестов» боец Вячеслав Дацик и актер Никита Джигурда. Отец Сергея Бодрова, сыгравшего главную роль в фильмах «Брат» и «Брат-2», режиссер Сергей Бодров-старший не одобрил идею съемок третьей части «Брата».